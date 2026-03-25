Зеленский сказал, прекратили ли США поставлять Украине ракеты для Patriot

На фоне войны на Ближнем Востоке в Украине были серьезные опасения, что нам не хватит ПВО. В особенности речь шла о ракетах к ЗРК Patriot. Владимир Зеленский рассказал, какая ситуация сейчас.

Об этом президент заявил в интервью Reuters. Его опубликовали после крупнейшей дроновой атаки по Украине.

США прекратили поставлять Украине ракеты к Patriot?

По словам Зеленского, это не так.

Нам не перекрыли поставки. Я очень благодарен президенту Трампу и его команде. Но этих ракет Patriot недостаточно для наших потребностей,

– цитируют его СМИ.

В то же время Reuters напомнили, что из-за конфликта в Персидском заливе спрос на Patriot безумно вырос.

Важно! США и их союзники на Ближнем Востоке выпускали по 8 ракет к Patriot по одному иранскому беспилотнику.

"Украина достигла прогресса в производстве собственных ракет большой дальности и беспилотников, что позволяет ей наносить удары вглубь территории России в ответ на российские обстрелы украинских городов", – добавило издание.

Почему Patriot так важны?

Это единственные ракеты, способные сбивать российскую баллистику. Собственно, Юрий Игнат из Воздушных сил намекнул на это, когда объяснял, почему во время массированной атаки 24 марта ПВО не смогла сбить баллистические ракеты.

Зачем Россия запускала столько "Шахедов" днем?

Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала сказал, что это может быть месть за поражение пусковой установки комплекса "Бастион" в Крыму, то есть такая эмоциональная реакция. А еще успешный удар по "Бастиону" сорвал возможность бить по Украине "Цирконами", поэтому враг наверстывал "Шахедами".