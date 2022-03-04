Мимо, – Зеленский о снаряде, который упал возле президентской госдачи

Во двор президентской дачи в Конча-Заспе упал, вероятно, обломок ракеты. Президент Владимир Зеленский уже прокомментировал инцидент.

Телеведущий Сергей Никифоров поделился фотографиями обломка от вероятной ракеты, который упал во двор государственной дачи президента.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Владимир Зеленский уже прокомментировал фотографии. Гарант был максимально лаконичен в выражениях.

Мимо,

– сказал Зеленский.

Обломок в президентском дворе / Фото Сергей Никифоров

Обломок в президентском дворе / Фото Сергей Никифоров

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!