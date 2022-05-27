Мина взорвалась совсем рядом: фантастическое видео с украинским бойцом из передовой

Украинские защитники с первого дня войны стали символом несокрушимости и сверхчеловеческой смелости. Каждый день они подтверждают это звание, защищая Украину от российских захватчиков.

Однако иногда кроме отваги им помогает сама судьба. Так случилось с одним из наших защитников, чудом не погибшим от взорвавшейся совсем рядом мины.

Важно После разгрома в Херсонской и Николаевской оккупанты начали подтягивать резервы из Крыма

Фантастическое видео опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко. На нем украинских боец лежит в окопе во время минометного обстрела.

Судя по ракурсу, он сам снимал все, что с ним происходит. Однажды прямо в окоп залетела мина и взорвалась совсем рядом. К счастью, наш боец остался невредимым. Хотя от ударной волны его чуть-чуть присыпало землей.

Мина едва не попала в этого смелого воина. Взорвалась рядом. Посмотрите, в каких невероятно тяжелых условиях воюют наши солдаты,

– сообщил Цаплиенко.

Надеемся, с защитником все хорошо, и он, как и все остальные наши бойцы, сейчас в безопасности.

Украинский защитник чудом не погиб при обстреле: фантастическое видео

Какая ситуация в горячих точках на Донбассе

Продолжается 93-й день героического противостояния Украины российским оккупантам. Самая ожесточенная борьба продолжается на Востоке нашего государства. Враг продолжает пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области. В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины опубликовали обширное сведение об актуальной ситуации на фронте по состоянию на 18:00 27 мая.

На Славянском направлении 27 мая захватчики наступательных действий не проводили, впрочем, били из артиллерии по Святогорску, Богородичному и Вернополье. Кроме того, от вражеских авиационных ударов страдали Славянск и Довгенькое.

27 мая захватчики наступательных действий не проводили, впрочем, били из артиллерии по Святогорску, Богородичному и Вернополье. Кроме того, от вражеских авиационных ударов страдали Славянск и Довгенькое. На Лиманском направлении российские кафиры пытаются вытеснить украинские подразделения из одноименного населенного пункта и развить наступление в сторону Славянска. Враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва, а также нанес авиационный удар в районе Северского.

российские кафиры пытаются вытеснить украинские подразделения из одноименного населенного пункта и развить наступление в сторону Славянска. Враг обстрелял из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва, а также нанес авиационный удар в районе Северского. На Северодонецком направлении , при поддержке артиллерии, захватчики совершали штурмовые действия вблизи населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка. Бои в этом регионе продолжаются до сих пор.

, при поддержке артиллерии, захватчики совершали штурмовые действия вблизи населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка. Бои в этом регионе продолжаются до сих пор. На Бахмутском направлении кафиры пытаются улучшить свое тактическое положение, а также разрушить пути логистического обеспечения Вооруженных Сил Украины. Зафиксированы безуспешные попытки врага штурмовать Камышеваху, Берестово и Белогоровку.

кафиры пытаются улучшить свое тактическое положение, а также разрушить пути логистического обеспечения Вооруженных Сил Украины. Зафиксированы безуспешные попытки врага штурмовать Камышеваху, Берестово и Белогоровку. В направлении Авдеевки российские кафиры били артиллерией по гражданской инфраструктуре в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Пески и Марьинка.

Андрусив заявил, что наступление врага на Донбассе начинает захлебываться: смотрите видео