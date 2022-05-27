Однак інколи, крім відваги, їм допомагає сама доля. Так сталося з одним з наших захисників, який дивом не загинув від міни, яка вибухнула зовсім поруч.

Важливо Після розгрому на Херсонщині та Миколаївщині окупанти почали підтягувати резерви з Криму

Фантастичне відео опублікував військовий журналіст Андрій Цаплієнко. На ньому – українських боєць лежить в окопі під час мінометного обстрілу.

Судячи з ракурсу, він сам фільмував все, що з ним відбувається. Однієї миті просто в окоп залетіла міна і вибухнула зовсім поруч. На щастя, наш боєць залишився неушкодженим. Хоча від ударної хвилі його трохи присипало землею.

Міна ледь не влучила в цього надзвичайно сміливого воїна. Вибухнула поруч. Подивіться, в яких неймовірно важких умовах воюють наші солдати,

– повідомив Цаплієнко.

Сподіваємося, із захисником все добре і він, як і всі інші наші бійці, зараз у безпеці.

Український захисник дивом не загинув під час обстрілу: фантастичне відео

Яка ситуація у гарячих точках на Донбасі

Триває 93 день героїчного протистояння України російським окупантам. Найзапекліша боротьба й далі триває на Сході нашої держави. Ворог продовжує намагатись повністю захопити Донецьку та Луганську області. У Генеральному штабі Збройних Сил України опублікували розлоге зведення про актуальну ситуацію на фронті станом на 18:00 27 травня.

На Слов'янському напрямку 27 травня загарбники наступальних дій не проводили, втім гатили з артилерії по Святогірську, Богородичному та Вірнопіллі. Крім того, від ворожих авіаційних ударів потерпали Слов'янськ і Довгеньке.

27 травня загарбники наступальних дій не проводили, втім гатили з артилерії по Святогірську, Богородичному та Вірнопіллі. Крім того, від ворожих авіаційних ударів потерпали Слов'янськ і Довгеньке. На Лиманському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з однойменного населеного пункту та розвинути наступ у бік Слов'янська. Ворог обстріляв з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне і Діброва, а також завдав авіаційного удару у районі Сіверська.

російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи з однойменного населеного пункту та розвинути наступ у бік Слов'янська. Ворог обстріляв з мінометів та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне і Діброва, а також завдав авіаційного удару у районі Сіверська. На Сєвєродонецькому напрямку , за підтримки артилерії, загарбники здійснювали штурмові дії поблизу населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка. Бої у цьому регіоні тривають досі.

, за підтримки артилерії, загарбники здійснювали штурмові дії поблизу населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка. Бої у цьому регіоні тривають досі. На Бахмутському напрямку окупанти намагаються покращити своє тактичне становище, а також зруйнувати шляхи логістичного забезпечення Збройних Сил України. Зафіксовано безуспішні спроби ворога штурмувати Комишуваху, Берестове та Білогорівку.

окупанти намагаються покращити своє тактичне становище, а також зруйнувати шляхи логістичного забезпечення Збройних Сил України. Зафіксовано безуспішні спроби ворога штурмувати Комишуваху, Берестове та Білогорівку. У напрямку Авдіївки російські окупанти гатили артилерією по цивільній інфраструктурі у районі населених пунктів Новобахмутівка, Кам'янка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка.