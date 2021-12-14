Минцифра готовит Дию к запуску бустерных сертификатов
14 декабря 2021 , 20:44Читати новину українською
Источник:LIGA
В Министерстве цифровой трансформации активно готовятся к третьей дозе вакцины против COVID-19. Работают над тем, чтобы она оперативно появилась в приложении "Дия".
Глава Минцифры Михаил Федоров отметил, что бустерная доза вакцины сразу появится в Дие, как только ею начнут массовую вакцинацию.
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"Мы пока думаем о том, как будет выглядеть новый сертификат. Я не думаю, что "будем плодить новые виды", вероятнее всего просто обновим действующий сертификат", – рассказал Федоров.Обратите внимание! Получить дополнительную дозу вакцины против COVID-19 рекомендуют людям с ВИЧ-инфекцией, с онкологией, после трансплантации органов, которые проходят иммунодепрессивную терапию, которые проходят иммуномодулирующую терапию, с иммунодефицитным состоянием.
Третья доза вакцины: что известно
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал 13 декабря приказ о введении дополнительной дозы вакцины от COVID-19 в соответствии с рекомендацией Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
- 14 декабря в Министерстве здравоохранения подробно разъяснили, кто и когда может получить бустерную дозу вакцины.
- Сейчас ученые рекомендуют вакцинировать 3 дозой через девять месяцев после завершения основного курса вакцинации.
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