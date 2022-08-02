Как получить пенсионные выплаты, не выходя из дома: полезная инструкция

2 августа 2022 , 14:12
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Источник:

Минцифра

Информацию о том, как получать пенсионные выплаты, можно узнать онлайн. Минцифра делится ссылками.

Ходить в госорганы не обязательно, если нужно узнать информацию о получении документов или пенсий. Сделать это можно, не выходя из дома, онлайн на портале "Гид по государственным услугам".

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Справка. Минцифра подготовила ключевые услуги для пенсионеров. Чтобы узнать подробности о каждой из них, нужно нажать на ссылку.

Информация о получении документов

Пенсия

Прочие пенсионные услуги

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Автор: Марта Кушка