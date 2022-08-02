Как получить пенсионные выплаты, не выходя из дома: полезная инструкция

Информацию о том, как получать пенсионные выплаты, можно узнать онлайн. Минцифра делится ссылками.

Ходить в госорганы не обязательно, если нужно узнать информацию о получении документов или пенсий. Сделать это можно, не выходя из дома, онлайн на портале "Гид по государственным услугам".

Обратите внимание Как получить бесплатное жилье в Украине: список госпрограмм и условия участия

Информация о получении документов

Пенсия

Прочие пенсионные услуги

️Временная государственная помощь неработающему лицу пенсионного возраста.

Подтверждение стажа работы на должностях для назначения пенсий на льготных условиях.

Обратите внимание – актуальная информация о ситуации на фронте 2 августа: видео

Минцифра подготовила ключевые услуги для пенсионеров. Чтобы узнать подробности о каждой из них, нужно нажать на ссылку.