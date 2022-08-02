Как получить пенсионные выплаты, не выходя из дома: полезная инструкция
2 августа 2022 , 14:12Читати новину українською
Источник:Минцифра
Информацию о том, как получать пенсионные выплаты, можно узнать онлайн. Минцифра делится ссылками.
Ходить в госорганы не обязательно, если нужно узнать информацию о получении документов или пенсий. Сделать это можно, не выходя из дома, онлайн на портале "Гид по государственным услугам".
Обратите внимание Как получить бесплатное жилье в Украине: список госпрограмм и условия участияСправка. Минцифра подготовила ключевые услуги для пенсионеров. Чтобы узнать подробности о каждой из них, нужно нажать на ссылку.
Информация о получении документов
- ️Пенсионное удостоверение.
- ️ Замена пенсионного удостоверения.
- Свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании.
- ️ Справка о доходах пенсионера для субсидий.
Пенсия
- ️ Пенсия по возрасту.
- ️ Назначение пенсии по возрасту на льготных условиях.
- ️ Перерасчет пенсии.
- ️ Возобновление выплаты пенсии.
- Выплата пенсии заранее в связи с выездом за границу.
- ️ Пенсия в связи с потерей кормильца.
- ️ Пенсия за особые заслуги перед Украиной.
- ️ Пенсия за выслугу лет военнослужащих.
Прочие пенсионные услуги
- ️Временная государственная помощь неработающему лицу пенсионного возраста.
- Подтверждение стажа работы на должностях для назначения пенсий на льготных условиях.
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