В Минцифры рассказали, когда запустят услугу по возмещению за поврежденное имущество

Денис Шмыгаль накануне заявил, что в Дие можно будет оставить заявку на возмещение за разрушенное россиянами имущество. Основной фокус Минцифры сейчас – именно на этой услуге.

Детальнее об этом рассказал Мстислав Баник, руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры. Он пообщался с журналистами 24 канала в рамках проекта "Интервью24".

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Возмещение придется подождать

Баник отметил, что ведомство активно работает над услугой, ранее анонсированной премьер-министром. Впрочем, украинцам следует понимать важный нюанс. Само возмещение будет позже. Когда человек подаст заявку, это не означает, что государство сразу же перебросит деньги за разрушенное имущество.

Когда могут запустить сбор заявок

Сейчас в Дие будут просто собирать и передавать эти заявки. "Уже дальше их будут рассматривать в процессе", – объяснил чиновник из Минцифры. В ответ на вопрос о приблизительных сроках запуска новой услуги, Баник объяснил, что на следующей неделе (до конца марта) "хотелось бы иметь финальное понимание".

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