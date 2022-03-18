Детальніше про це розповів Мстислав Банік, керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри. Він поспілкувався із журналістами 24 каналу в рамках проєкту "Інтерв'ю24".

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На відшкодування доведеться зачекати

Банік зазначив, що відомство активно працює над послугою, яку раніше анонсував прем'єр-міністр. Втім, українцям потрібно розуміти важливий нюанс. Саме відшкодування буде пізніше. Коли людина подасть заявку, це не означатиме, що держава одразу ж перекине гроші за зруйноване майно.

Коли можуть запустити збір заявок

Наразі у Дії просто збиратимуть і передаватимуть ці заявки. "Вже далі їх розглядатимуть у процесі", – пояснив посадовець з Мінцифри. У відповідь на питання про приблизні терміни запуску нової послуги, Банік пояснив, що наступного тижня (до кінця березня) "хотілося б мати фінальне розуміння".

Повне інтерв'ю з Мстиславом Баніком: дивіться відео