Минфин США ввел санкции против соратника Медведчука Козака

В министерстве финансов Соединенных Штатов ввели санкции против пророссийского нардепа Тараса Козака. В список также попали еще три человека.

Все они принимали участие в "контролируемой правительством России деятельности" по дестабилизации ситуации в Украине. Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте ведомства, в четверг 20 января.

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В Минфине США также отметили, что эти четверо лиц действуют по указанию ФСБ и играли разные роли в кампании российского влияния для дестабилизации в суверенных странах в пользу Кремля.

Следовательно, под санкции министерства финансов США попали:

Соратник Медведчука Тарас Козак;

Нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин;

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Владимир Олейник;

Экс-заместитель секретаря СНБО (до 2014 года) Владимир Сивкович.

Санкции СНБО против Казака

В феврале 2021 года Совет нацбезопасности ввел санкции против ближайшего соратника Медведчука Тараса Козака и его телеканалов. Ограничения будут действовать в течение 5 лет.

Впоследствии, в мае, обоим пророссийским нардепам объявили о подозрении в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов во временно оккупированном Крыму.

В июне сообщили, что Казак арендовал имение в Беларуси. В Украине его нет.

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