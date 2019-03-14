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      Минфин США создал специальную структуру для противодействия России

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      Министерство финансов США
      Министерство финансов США / Фото из открытых источников

      Министерство финансов США создало специальное подразделение, которое будет противодействовать вражеским атакам Российской Федерации. Кроме подразделения, которое будет заниматься российской проблематикой, в Минфине создали еще 6 подразделений по приоритетным направлениям: Северная Корея, "Исламское государство", Иран, криптовалюты, права человека и коррупция.

      Подразделение стратегического влияния для работы с российской проблематикой создали в управлении министерства финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведки. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер.

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      Так, Манделкер заявила, что минфин противодействует вражеским атакам РФ, таким как вмешательство в американские выборы, оккупация Крыма, кибератаки на США и союзников, поддержка режима президента Сирии Башара Асада, а также – связи России с транснациональными преступными группировками.

      По словам представительницы американского министерства: именно из-за такой деятельность РФ минфин США ввел санкции в отношении более 270 лиц и компаний, которые связаны с Россией. Кроме того, Манделкер считает, что федеральная власть США должна увеличить бюджет управления министерства финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведки. Известно, что бюджет управления на 2018 год вырос почти на 19 миллионов долларов, на 2019 год – на 20 миллионов долларов.

      Как сообщают западные СМИ, в 2019 этому управлению придется доказывать, что оно не зря тратит свой бюджет, а значит – можно ждать новых санкций против РФ.

      Вскоре Евросоюз введет против 8 русских пакет "азовских санкций" из-за агрессии РФ вблизи Керченского пролива. Для них будут введены ограничения в виде запрета на въезд и замораживания активов.

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      Теги: Новости США Новости политики Новости России Санкции
      Источник: 24 Канал
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