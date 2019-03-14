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      Мінфін США створив спеціальну структуру для протидії Росії

      123 Читать новость на русском
      Міністерство фінансів США
      Міністерство фінансів США / Фото з відкритих джерел

      Міністерство фінансів США створило спеціальний підрозділ, який протидіятиме ворожим атакам Російської Федерації. Окрім підрозділу, який займатиметься російською проблематикою, у Мінфіні створили ще 6 підрозділів за пріоритетними напрямками: Північна Корея, "Ісламська держава", Іран, криптовалюти, права людини і корупція.

      Підрозділ стратегічного впливу для роботи з російською проблематикою створили в управлінні міністерства фінансів США з боротьби з тероризмом і фінансової розвідки. Про це заявила заступник міністра фінансів США Сігал Манделкер.

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      Так, Манделкер заявила, що мінфін протидіє ворожим атакам РФ, таким як втручання в американські вибори, окупація Криму, кібератаки на США і союзників, підтримка режиму президента Сирії Башара Асада, а також – зв’язки Росії із транснаціональними злочинними угрупованнями.

      За словами представниці американського міністерства: саме через таку діяльність РФ мінфін США наклав санкції щодо понад 270 осіб і компаній, які пов’язані з Росією. Окрім того, Манделкер вважає, що федеральна влада США повинна збільшити бюджет управління міністерства фінансів США з боротьби з тероризмом і фінансової розвідки. Відомо, що бюджет управління на 2018 рік зріс майже на 19 мільйонів доларів, на 2019 рік – на 20 мільйонів доларів.

      Як повідомляють західні ЗМІ, у 2019 цьому управлінню доведеться доводити, що воно не даремно витрачає свій бюджет, а отже – можна чекати нових санкцій проти РФ.

      Невдовзі Євросоюз введе проти 8 росіян пакет "азовських санкцій" через агресію РФ поблизу Керченської протоки. Для них будуть запроваджені обмеження у вигляді заборони на в’їзд і заморожування активів.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Росії Санкції Новини США
      Джерело: 24 Канал
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