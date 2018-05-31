Минимальная зарплата в Украине: Гройсман озвучил, когда ждать повышения
Премьер-министр Украины утверждает, что минимальную заработную плату повысят тогда, когда для этого будет "минимальная возможность", то есть тогда, когда этому будет способствовать экономика страны.
Об этом чиновник заявил в комментарии телеканалу "112 Украина".
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"Уже сегодня минимальная заработная плата составляет 3723 гривны. Как только будет хоть малейшая возможность повысить еще раз, я это с удовольствием сделаю. Я сам – инициатор и сторонник этого, но всегда надо понимать, сможет ли экономика, сам бюджет повышать выплаты, в том числе в бюджетной сфере", – подчеркнул глава правительства.
По его словам, "это все очень тонкий баланс".
"Когда мы шли на минимальную зарплату в 3200 гривен, это был четкий расчет, хотя меня за него, помните, сколько критиковали?.. Как показал опыт, правильно я это сделал", – добавил Гройсман.
Напомним, с 1 января 2018 года в Украине выросла минимальная заработная плата – ранее она составляла 3500 гривен. Впоследствии президент Петр Порошенко заявил, что рост минимальной заработной платы до 4,2 тысячи гривен во втором квартале 2018 года является пределом.