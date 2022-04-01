Минимум 10 миллиардов долларов, – мэр Мариуполя Бойченко о стоимости восстановления города

Российские оккупанты нанесли Мариуполю большой урон своими ракетными и воздушными обстрелами. Враг пытается сравнять город с землей.

Уничтожение Мариуполя дорого обойдется российским оккупантам. Наши храбрые герои удерживают город, несмотря на шквальные обстрелы, а враги, кому чудом удастся выжить, вместе со своими недалекими согражданами будут работать на восстановление города.

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Стоимость восстановления Мариуполя

Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, восстановление разрушенного города будет стоить немало. Уже сейчас для восстановления городов нужно как минимум 10 миллиардов долларов.

"Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с Правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репараций на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб",

– отметил он.

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