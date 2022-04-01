Нищення Маріуполя дорого обійдеться російським окупантам. Наші хоробрі герої утримують місто попри шквальні обстріли, а ті вороги, кому дивом вдасться вижити, разом зі своїми недалекими співгромадянами працюватимуть на відновлення міста.

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Вартість відновлення Маріуполя

Як повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, відновлення зруйнованого міста вартуватиме немало. Вже зараз для відбудови міст треба щонайменше 10 мільярдів доларів.

"Зараз ми працюємо в тісній взаємодії з Урядом та Донецькою військово-цивільною адміністрацією аби після війни домогтися від Росії не тільки репарацій на повну відбудову нашого улюбленого Маріуполя, але й великих виплат всім маріупольцям за завдані страждання та шкоду",

– зазначив він.

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