Минимум 4 крупных союзника США по НАТО примут участие в переговорах по безопасности с Москвой

Джо Байден рассчитывает, что уже к 10 декабря сможет объявить о дальнейших контактах США и России. Разговор с главой Кремля Владимиром Путиным президент Штатов провел 7 декабря.

Байден отметил, что, возможно, уже к 10 декабря сможет сообщить о встречах на самом высоком уровне. Участие в них также примут страны, входящие в НАТО.

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По меньшей мере 4 наших крупных союзника по НАТО будут участвовать в обсуждении с Россией ее опасений, связанных с Альянсом. Это позволит снизить напряженность на восточном фланге,

– подчеркнул Байден.

Во время разговора с Байденом Путин жаловался из-за возможного расширения НАТО. Российский президент даже пытался диктовать свои условия.

В то же время Байден отметил, что никто не имеет права указывать Альянсу, что делать. Только Украина и НАТО могут принимать решения относительно их общего будущего.

Ни одна другая сторона не может вмешиваться в процесс.

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