Байден зауважив, що, можливо, вже до 10 грудня зможе повідомити про зустрічі на найвищому рівні. Участь у них також візьмуть країни, які входять до НАТО.

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Щонайменше 4 наші великі союзники по НАТО братимуть участь в обговоренні з Росією її побоювань, пов'язаних з Альянсом. Це дозволить знизити напруженість на східному фланзі,

– наголосив Байден.

Під час розмови з Байденом Путін бідкався через можливе розширення НАТО. Російський президент навіть намагався диктувати свої умови.

Водночас Байден зауважив, що ніхто не має права вказувати Альянсу, що робити. Лише Україна та НАТО можуть ухвалювати рішення щодо їхнього спільного майбутнього.

Жодна інша сторона не може втручати у процес.

Зауважте! Сергій Никифоров – речник президента Володимира Зеленського – заявив, що українська сторона підтримає будь-який формат переговорів з країною-агресоркою. Пріоритетом для України є результат.

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