Мининфраструктуры призывает всех судовладельцев не сотрудничать с Россией

Против страны-агрессора были усилены экономические санкции. В Министерстве инфраструктуры Украины отметили необходимость их соблюдения.

В частности, призвали всех судовладельцев и судоходные компании, суда которых плавают под флагом Украины или других стран, не сотрудничать с Россией.

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Призывают не получать какие-либо услуги от компаний, владельцами которых являются:

граждане России;

юридические лица, зарегистрированные на территории России;

юридические лица, конечными бенефициарами, собственниками, членами или участниками которых являются граждане России;

физические и юридические лица, в отношении которых применены специальные экономические и другие ограничительные меры в соответствии с Законом "О санкциях".

Отмечается, что ранее Украина также запрещала плавание во внутренних водах и захождение в порты страны судов под флагом России. Такой же запрет касается судов под флагом Украины, желающих зайти в порты России.

Кроме того, в Мининфраструктуры напомнили, что Украина уже направила около 50 обращений в адрес ведущих морских государств и ассоциаций мира с информацией о вторжении России в Украину и фактами грубого нарушения ею международного морского права.

Так, требуют остановить морское сообщение с портами оккупантов, а также обслуживание российских судов в иностранных портах.

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