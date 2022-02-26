Мининфраструктуры рассказало, какая ситуация в украинских портах и на железных дорогах

Российские оккупанты продолжают наносить удары на украинские города. Страдают дороги, авиация, порты, железные дороги. Мининфраструктуры сообщили, какие порты сейчас работают и какова ситуация на железных дорогах.

В настоящее время для плавания открыты только два порта – Бердянск и Мариуполь. Укрзализныця продолжает движение. Об этом в Мининфраструктуры рассказали 24 канала.

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Ситуация в морских портах

Грузовые операции на украинских портах приостановлены. Они закрыты для захода и выхода судов. Не работают следующие портовые операторы:

Скадовск;

Ольвия;

Одесса;

Белгород-Днестровский;

Усть-Дунайск;

Херсон;

Измаил.

Есть несколько портовых операторов, работающих частично, плавание судов запрещено:

Черноморск;

Южный;

Николаев;

Рени.

Среди открытых каналов есть г. "Быстрые", ХМК, БДЛК. Работу всех речных шлюзов приостановили. Каховский шлюз, к сожалению, захватил враг.

Работа Укрзализныци

Киев

Рейсы на восток и запад отправляются с задержкой из-за изменения маршрутов и графиков движения безопасными путями, отменен только скоростной поезд в Константиновку.

Интерсити+ 705 и 715 будут направляться во Львов вместо Перемышля и возвращаться в Киев. Посадка на 715-й продолжается.

Электрички в Винницу и Хмельницкий будут отправляться с пригородного вокзала после 11:00.

Винница

Эвакуационный дизель-поезд ДПКр готовится к отправке на Львов, рейс челночный.

Львов

Рейсы на Перемышль отправляются челночно один за другим, посадка в порядке живой очереди. Добавлены еще три рейса.

Электрички будут отправляться после 8:00, 12:00, 16:00, а также в 19:55, 00:40 и 05:27

Запорожье

Эвакуационный рейс в 8:30.

Харьков

Пассажирские поезда дальнего сообщения отправляются по графику, возможно задержка прибытия 141/142 (113/114) Бахмут –Львов.

Дополнительно эвакуационные рейсы в 11:00 и 13:00.

Курсирование пригородных поездов

Донецкое направление

Дизельпоезда курсируют в Венгеровку (проверяется информация о повреждении путей).

Электропоезда курсируют в Святогорск.

Северное направление

Приостановлено движение к Злочеву, Казачьей Лопани, Нежину и Бахмачу.

Львовское направление

Все курсирует по графику, кроме пригородного поезда в Польшу из-за выхода из строя подвижного состава.

Юг и центр