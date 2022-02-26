Мининфраструктуры рассказало, какая ситуация в украинских портах и на железных дорогах
Российские оккупанты продолжают наносить удары на украинские города. Страдают дороги, авиация, порты, железные дороги. Мининфраструктуры сообщили, какие порты сейчас работают и какова ситуация на железных дорогах.
В настоящее время для плавания открыты только два порта – Бердянск и Мариуполь. Укрзализныця продолжает движение. Об этом в Мининфраструктуры рассказали 24 канала.
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Ситуация в морских портах
Грузовые операции на украинских портах приостановлены. Они закрыты для захода и выхода судов. Не работают следующие портовые операторы:
- Скадовск;
- Ольвия;
- Одесса;
- Белгород-Днестровский;
- Усть-Дунайск;
- Херсон;
- Измаил.
Есть несколько портовых операторов, работающих частично, плавание судов запрещено:
- Черноморск;
- Южный;
- Николаев;
- Рени.
Среди открытых каналов есть г. "Быстрые", ХМК, БДЛК. Работу всех речных шлюзов приостановили. Каховский шлюз, к сожалению, захватил враг.
Работа Укрзализныци
Киев
- Рейсы на восток и запад отправляются с задержкой из-за изменения маршрутов и графиков движения безопасными путями, отменен только скоростной поезд в Константиновку.
- Интерсити+ 705 и 715 будут направляться во Львов вместо Перемышля и возвращаться в Киев. Посадка на 715-й продолжается.
- Электрички в Винницу и Хмельницкий будут отправляться с пригородного вокзала после 11:00.
Винница
- Эвакуационный дизель-поезд ДПКр готовится к отправке на Львов, рейс челночный.
Львов
- Рейсы на Перемышль отправляются челночно один за другим, посадка в порядке живой очереди. Добавлены еще три рейса.
- Электрички будут отправляться после 8:00, 12:00, 16:00, а также в 19:55, 00:40 и 05:27
Запорожье
- Эвакуационный рейс в 8:30.
Харьков
- Пассажирские поезда дальнего сообщения отправляются по графику, возможно задержка прибытия 141/142 (113/114) Бахмут –Львов.
- Дополнительно эвакуационные рейсы в 11:00 и 13:00.
Курсирование пригородных поездов
Донецкое направление
- Дизельпоезда курсируют в Венгеровку (проверяется информация о повреждении путей).
- Электропоезда курсируют в Святогорск.
Северное направление
- Приостановлено движение к Злочеву, Казачьей Лопани, Нежину и Бахмачу.
Львовское направление
- Все курсирует по графику, кроме пригородного поезда в Польшу из-за выхода из строя подвижного состава.
Юг и центр
- Днепр, Никополь: движение загородных поездов осуществляется в полном объеме.
- Запорожье: везде, кроме южного направления.
- Одесса: поезда не курсируют в Умань, также с задержкой едет экспресс в Измаил.