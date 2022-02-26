Наразі для плавання відкриті лише два порти – Бердянськ і Маріуполь. Укрзалізниця продовжує рух. Про це у Мінінфраструктури розповіли 24 каналу.

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Ситуація в морських портах

Вантажні операції на українських портах призупинені. Вони закриті для заходу та виходу суден. Не працюють такі портові оператори:

  • Скадовськ;
  • Ольвія;
  • Одеса;
  • Білгород-Дністровський;
  • Усть-Дунайськ;
  • Херсон;
  • Ізмаіл.

Є декілька портових операторів, які працюють частково, плавання суден заборонене:

  • Чорноморськ;
  • Південний;
  • Миколаїв;
  • Рені.

Серед відкритих каналів є г. "Бистре", ХМК, БДЛК. Роботу всіх річкових шлюзів призупинили. Каховський шлюз, на жаль, захопив ворог.

Робота Укрзалізниці

Київ

  • Рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки.
  • Інтерсіті+ 705 та 715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля і повертатимуться до Києва. Посадка на 715й триває.
  • Електрички на Вінницю та Хмельницький вирушатимуть з приміського вокзалу після 11:00.

Вінниця

  • Евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.

Львів

  • Рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги. Додано ще три рейси.
  • Електрички відправлятимуться після 8:00, 12:00, 16:00, а також о 19:55, 00:40 та 05:27

Запоріжжя

  • Евакуаційний рейс о 8:30.

Харків

  • Пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття 141/142 (113/114) Бахмут – Львів.
  • Додатково евакуаційні рейси об 11:00 та 13:00.

Курсування приміських поїздів

Донецький напрямок

  • Дизельпоїзди курсують до Венгерівки (перевіряється інформація про пошкодження колій).
  • Електропоїзди курсують до Святогорська.

Північний напрямок

  • Припинено рух до Злочева, Козачої Лопані, Ніжина та Бахмача.

Львівський напрямок

  • Все курсує за графіком, крім приміського поїзда до Польщі через вихід з ладу рухомого складу.

Південь та центр

  • Дніпро, Нікополь: рух приміських поїздів здійснюється в повному обсязі.
  • Запоріжжя: скрізь, крім південного напрямку.
  • Одеса: поїзди не курсують до Умані, також із затримкою їде експрес до Ізмаїла.

Війна

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