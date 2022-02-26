Наразі для плавання відкриті лише два порти – Бердянськ і Маріуполь. Укрзалізниця продовжує рух. Про це у Мінінфраструктури розповіли 24 каналу.
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Ситуація в морських портах
Вантажні операції на українських портах призупинені. Вони закриті для заходу та виходу суден. Не працюють такі портові оператори:
- Скадовськ;
- Ольвія;
- Одеса;
- Білгород-Дністровський;
- Усть-Дунайськ;
- Херсон;
- Ізмаіл.
Є декілька портових операторів, які працюють частково, плавання суден заборонене:
- Чорноморськ;
- Південний;
- Миколаїв;
- Рені.
Серед відкритих каналів є г. "Бистре", ХМК, БДЛК. Роботу всіх річкових шлюзів призупинили. Каховський шлюз, на жаль, захопив ворог.
Робота Укрзалізниці
Київ
- Рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки.
- Інтерсіті+ 705 та 715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля і повертатимуться до Києва. Посадка на 715й триває.
- Електрички на Вінницю та Хмельницький вирушатимуть з приміського вокзалу після 11:00.
Вінниця
- Евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.
Львів
- Рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги. Додано ще три рейси.
- Електрички відправлятимуться після 8:00, 12:00, 16:00, а також о 19:55, 00:40 та 05:27
Запоріжжя
- Евакуаційний рейс о 8:30.
Харків
- Пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття 141/142 (113/114) Бахмут – Львів.
- Додатково евакуаційні рейси об 11:00 та 13:00.
Курсування приміських поїздів
Донецький напрямок
- Дизельпоїзди курсують до Венгерівки (перевіряється інформація про пошкодження колій).
- Електропоїзди курсують до Святогорська.
Північний напрямок
- Припинено рух до Злочева, Козачої Лопані, Ніжина та Бахмача.
Львівський напрямок
- Все курсує за графіком, крім приміського поїзда до Польщі через вихід з ладу рухомого складу.
Південь та центр
- Дніпро, Нікополь: рух приміських поїздів здійснюється в повному обсязі.
- Запоріжжя: скрізь, крім південного напрямку.
- Одеса: поїзди не курсують до Умані, також із затримкою їде експрес до Ізмаїла.
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