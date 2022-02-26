Наразі для плавання відкриті лише два порти – Бердянськ і Маріуполь. Укрзалізниця продовжує рух. Про це у Мінінфраструктури розповіли 24 каналу.

Важливо ЗСУ під час тривалих боїв цієї ночі відбили Київську ГЕС

Ситуація в морських портах

Вантажні операції на українських портах призупинені. Вони закриті для заходу та виходу суден. Не працюють такі портові оператори:

Скадовськ;

Ольвія;

Одеса;

Білгород-Дністровський;

Усть-Дунайськ;

Херсон;

Ізмаіл.

Є декілька портових операторів, які працюють частково, плавання суден заборонене:

Чорноморськ;

Південний;

Миколаїв;

Рені.

Серед відкритих каналів є г. "Бистре", ХМК, БДЛК. Роботу всіх річкових шлюзів призупинили. Каховський шлюз, на жаль, захопив ворог.

Робота Укрзалізниці

Київ

Рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки.

Інтерсіті+ 705 та 715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля і повертатимуться до Києва. Посадка на 715й триває.

Електрички на Вінницю та Хмельницький вирушатимуть з приміського вокзалу після 11:00.

Вінниця

Евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.

Львів

Рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги. Додано ще три рейси.

Електрички відправлятимуться після 8:00, 12:00, 16:00, а також о 19:55, 00:40 та 05:27

Запоріжжя

Евакуаційний рейс о 8:30.

Харків

Пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття 141/142 (113/114) Бахмут – Львів.

Додатково евакуаційні рейси об 11:00 та 13:00.

Курсування приміських поїздів

Донецький напрямок

Дизельпоїзди курсують до Венгерівки (перевіряється інформація про пошкодження колій).

Електропоїзди курсують до Святогорська.

Північний напрямок

Припинено рух до Злочева, Козачої Лопані, Ніжина та Бахмача.

Львівський напрямок

Все курсує за графіком, крім приміського поїзда до Польщі через вихід з ладу рухомого складу.

Південь та центр

Дніпро, Нікополь: рух приміських поїздів здійснюється в повному обсязі.

Запоріжжя: скрізь, крім південного напрямку.

Одеса: поїзди не курсують до Умані, також із затримкою їде експрес до Ізмаїла.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.