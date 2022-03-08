Мининфраструктуры запускает пассажирские речковые рейсы из порта Измаил в порт Тулча в Румынии
8 марта 2022 , 17:25Читати новину українською
Источник:Мининфраструктуры
С завтрашнего дня, 9 марта, Украинское Дунайское пароходство начинает регулярные бесплатные пассажирские перевозки по маршруту Измаил (Украина) – Тулча (Румыния).
Для кого речковые рейсы
Воспользоваться эвакуационным рейсом смогут женщины, дети до 18 лет, а также мужчины старше 60 лет, желающие попасть в Румынию.
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От причалов морского вокзала г. Измаил дважды в день будет совершаться отправление.
Расписание рейсов:
1 рейс: посадка (Измаил) – 08:00, прибытие (Тулча) – 10:30;
2 рейс: посадка (Измаил) – 14:00, прибытие (Тулча) – 15:30.
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