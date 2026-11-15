В Херсоне предупредили о возможном минировании россиянами одного из районов города

В Херсоне предупредили о новой опасности для местных жителей. Российские военные могли заминировать один из районов города, однако угроза может распространяться и на другие территории.

Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

Где в Херсоне существует минная опасность?

По информации городской военной администрации, взрывоопасные предметы могли появиться на улице Ивана Вазова.

Местных жителей призывают временно воздержаться от передвижения по этому участку. В то же время в МВА отмечают, что потенциально опасная территория может быть значительно больше.

Горожан просят быть максимально внимательными и осторожными, не приближаться к подозрительным предметам и не подвергать себя опасности.

На данный момент точные границы возможного минирования не установлены.

Что известно о дистанционном минировании Херсона?

Ранее, 13 ноября, Ярослав Шанько рассказал в эфире 24 Канала, что российские войска начали массово применять дистанционное минирование с беспилотников.

По его словам, оккупанты сбрасывают взрывоопасные предметы на улицы города и маскируют их под сухую листву и ветки. Шанько призвал жителей не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номерам 101 или 102.