В Херсоне предупредили о возможном минировании россиянами одного из районов города
В Херсоне предупредили о новой опасности для местных жителей. Российские военные могли заминировать один из районов города, однако угроза может распространяться и на другие территории.
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.
Где в Херсоне существует минная опасность?
По информации городской военной администрации, взрывоопасные предметы могли появиться на улице Ивана Вазова.
Местных жителей призывают временно воздержаться от передвижения по этому участку. В то же время в МВА отмечают, что потенциально опасная территория может быть значительно больше.
Горожан просят быть максимально внимательными и осторожными, не приближаться к подозрительным предметам и не подвергать себя опасности.
На данный момент точные границы возможного минирования не установлены.
Что известно о дистанционном минировании Херсона?
Ранее, 13 ноября, Ярослав Шанько рассказал в эфире 24 Канала, что российские войска начали массово применять дистанционное минирование с беспилотников.
По его словам, оккупанты сбрасывают взрывоопасные предметы на улицы города и маскируют их под сухую листву и ветки. Шанько призвал жителей не приближаться к подозрительным предметам и сообщать о них по номерам 101 или 102.