В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что только с начала 2022 года поступило 339 сообщений о заминировании. Из них 306 – по электронной почте, 27 – по телефону, еще 6 – по обычной почте или лично.
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Правоохранители проверили более 3 тысяч объектов
Правоохранительные органы отреагировали на все эти сообщения и проверили 3183 объектов. Никакая информация не подтвердилась.
Сегодня мы можем уверенно констатировать: серия псевдозаминирований является ничем иным как элементом гибридной агрессии и спланированной информационной операцией,
– объяснили в ГСЧС.
Цель такого информационного терроризма – держать украинцев в постоянном напряжении, а также поколебать уверенность в безопасности. Главное, советуют спасатели – сохранять спокойствие. Особенно это касается родителей школьников, ведь учебные заведения становятся чаще всего объектами псевдоминирований.
Сообщение о "минировании" из России или с ВОТ
Сообщения о фейковых "минированиях" поступают с временно неподконтрольной территории Украины или из России.
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СБУ о псевдоминировании в Украине: коротко
- С начала 2022 года массово поступают сообщения о якобы минировании зданий.
- В СБУ отметили, что к этим сообщениям причастна Россия.
- Таким образом, российские спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Украине.
- По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают украинцев. Граждане Украины действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения и не отдают себе отчет во всех возможных последствиях.