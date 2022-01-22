В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что только с начала 2022 года поступило 339 сообщений о заминировании. Из них 306 – по электронной почте, 27 – по телефону, еще 6 – по обычной почте или лично.

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Правоохранители проверили более 3 тысяч объектов

Правоохранительные органы отреагировали на все эти сообщения и проверили 3183 объектов. Никакая информация не подтвердилась.

Сегодня мы можем уверенно констатировать: серия псевдозаминирований является ничем иным как элементом гибридной агрессии и спланированной информационной операцией,
– объяснили в ГСЧС.

Цель такого информационного терроризма – держать украинцев в постоянном напряжении, а также поколебать уверенность в безопасности. Главное, советуют спасатели – сохранять спокойствие. Особенно это касается родителей школьников, ведь учебные заведения становятся чаще всего объектами псевдоминирований.

Сообщение о "минировании" из России или с ВОТ

Сообщения о фейковых "минированиях" поступают с временно неподконтрольной территории Украины или из России.

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СБУ о псевдоминировании в Украине: коротко

  • С начала 2022 года массово поступают сообщения о якобы минировании зданий.
  • В СБУ отметили, что к этим сообщениям причастна Россия.
  • Таким образом, российские спецслужбы пытаются расшатать ситуацию в Украине.
  • По предварительной информации, к распространению волны псевдоминирований привлекают украинцев. Граждане Украины действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения и не отдают себе отчет во всех возможных последствиях.