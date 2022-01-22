В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что только с начала 2022 года поступило 339 сообщений о заминировании. Из них 306 – по электронной почте, 27 – по телефону, еще 6 – по обычной почте или лично.

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Правоохранители проверили более 3 тысяч объектов

Правоохранительные органы отреагировали на все эти сообщения и проверили 3183 объектов. Никакая информация не подтвердилась.

Сегодня мы можем уверенно констатировать: серия псевдозаминирований является ничем иным как элементом гибридной агрессии и спланированной информационной операцией,

– объяснили в ГСЧС.

Цель такого информационного терроризма – держать украинцев в постоянном напряжении, а также поколебать уверенность в безопасности. Главное, советуют спасатели – сохранять спокойствие. Особенно это касается родителей школьников, ведь учебные заведения становятся чаще всего объектами псевдоминирований.

Сообщение о "минировании" из России или с ВОТ

Сообщения о фейковых "минированиях" поступают с временно неподконтрольной территории Украины или из России.

Обратите внимание! Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности наказывается лишением свободы на срок от двух до восьми лет.

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