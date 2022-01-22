У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що лише з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про замінування. З них 306 – електронною поштою, 27 – телефоном, ще 6 – звичайною поштою або особисто.

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Правоохоронці перевірили понад 3 тисячі об'єктів

Правоохоронні органи відреагували на всі ці повідомлення і перевірили 3 183 об'єктів. Жодна інформація не підтвердилась.

Сьогодні ми можемо впевнено констатувати: серія псевдозамінувань є нічим іншим як елементом гібридної агресії та спланованою інформаційною операцією,

– пояснили у ДСНС.

Мета такого інформаційного тероризму – тримати українців у постійному напруженні, а також похитнути впевненість у власній безпеці. Головне, радять рятувальники, – зберігати спокій. Особливо це стосується батьків школярів, адже навчальні заклади стають найчастіше об'єктами псевдомінувань.

Повідомлення про "мінування" з Росії або з ТОТ

Повідомлення про фейкові "мінування" надходять з тимчасово непідконтрольної території України або з Росії.

Зверніть увагу! Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.

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