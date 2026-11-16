В Италии 16 ноября по меньшей мере 100 школ получили электронные письма с угрозами террористических актов. В анонимных сообщениях утверждается, что учебные заведения якобы взорвутся через считанные минуты, а еду в столовых якобы отравили.

В связи с массовой рассылкой власти страны активировали обновленный протокол безопасности, который правительство ввело после аналогичных инцидентов на прошлой неделе, сообщает Euronews.

Что известно об угрозах

Согласно новым инструкциям, учебные заведения больше не эвакуируются автоматически – окончательное решение теперь принимают правоохранительные органы и спецслужбы.

Отмечается, что тревожное электронное письмо поступило примерно в 10:50 утра в понедельник. Отправитель подписался инициалами MA и сразу же заявил о двух опасностях для учеников и педагогов.

Мне только что поручили установить и взорвать взрывное устройство в вашем здании. Взрыв произойдет через 40 минут,

– угрожал злоумышленник в письме.

Кроме того, аноним написал, что работник школьной столовой якобы подмешал в блюда и продукты опасную токсичную смесь, содержащую азид натрия и цианид калия.

Несмотря на новые правила, в нескольких учебных заведениях правоохранители все же провели эвакуацию. Специалисты также проверили еду, которую подают в школьных столовых, и не обнаружили никаких отклонений от норм. Делом уже занимается итальянская почтовая полиция.

Напомним, из-за ложных тревог ряд СМИ в Великобритании и Ирландии получили сообщение о заминировании.