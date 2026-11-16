Через масову розсилку влада країни активувала оновлений протокол безпеки, який уряд запровадив після схожих інцидентів минулого тижня, повідомляє Euronews.

Adv

популярні відео

Що відомо про погрози

За новими інструкціями навчальні заклади більше не евакуюють автоматично – остаточне рішення тепер ухвалюють правоохоронці та спецслужби.

Зазначається, що тривожний електронний лист надійшов приблизно о 10:50 ранку у понеділок. Відправник підписався ініціалами MA та заявив одразу про дві небезпеки для учнів і освітян.

Мені щойно доручили встановити та підірвати вибуховий пристрій у вашій будівлі. Вибух відбудеться через 40 хвилин– погрожував зловмисник у листі.

Крім того, анонім написав, що працівник шкільної їдальні нібито підмішав у страви та продукти небезпечну токсичну суміш, яка містить азид натрію та ціанід калію.

Попри нові правила, у кількох навчальних закладах правоохоронці все ж провели евакуацію. Фахівці також перевірили їжу, яку подають у шкільних їдальнях, і не виявили жодних відхилень від норм. Справою вже займається італійська поштова поліція.

Нагадаємо, через фальшиві тривоги низка медіа в Британії та Ірландії отримали повідомлення про замінування.