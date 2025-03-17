Чернышов объяснил, почему министерство национального единства назвали именно так

Зимой 2024 года в Украине появилось министерство национального единства. Министр Алексей Чернышов отметил, что такое название выбрали, потому что он не хотел, чтобы восприятие структуры было сокращено до вопроса возвращения украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Для чего нужно министерство национального единства

Алексей Чернышов отметил, что если бы министерство национального единства занималось исключительно возвращением украинцев, по его мнению, было бы достаточно создать украинское агентство по этому вопросу

Но речь идет о следующем – так или иначе, мы должны создать украинскую идентичность. Сегодня украинцы – это нация из около 60 миллионов людей по миру – включая Украину и другие страны, если включать этнических украинцев, диаспору, мигрантов всех волн,

– отметил он.

В то же время Чернышов высказался о шуточных сокращениях министерства. По его мнению, каждый так или иначе это измеряет по себе, и шутит, как он считает нужным.

"Пусть будут шутки, в этом нет проблем – главное, чтобы мы двигались уверенно к национальному единству", – указал он.

Кстати, по оценкам министерства единства, после завершения войны 30% украинцев "серьезно рассмотрят возвращение домой" в течение полугода. Еще примерно 25 – 30% решили остаться за границей. По словам Чернышова, именно за оставшиеся 40% и ведет борьбу министерство.