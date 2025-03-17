Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC.

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Для чого потрібне міністерство національної єдності

Олексій Чернишов зазначив, що якби міністерство національної єдності займалося виключно поверненням українців, на його думку, було б достатньо створити українську агенцію з цього питання

Але мова йде про наступне – так чи інакше, ми маємо утворити українську ідентичність. Сьогодні українці – це нація з близько 60 мільйонів людей по світу – включно з Україною і іншими країнами, якщо включати етнічних українців, діаспору, мігрантів всіх хвиль,

– зазначив він.

Водночас Чернишов висловився про жартівливі скорочення міністерства. На його думку, кожен так чи інакше це вимірює по собі, і жартує, як він вважає за потрібне.

"Нехай будуть жарти, в цьому немає проблем – головне, щоб ми рухались впевнено до національної єдності", – вказав він.

До речі, за оцінками міністерства єдності, після завершення війни 30% українців "серйозно розглянуть повернення додому" впродовж пів року. Ще приблизно 25 – 30% вирішили залишитися за кордоном. За словами Чернишова, саме за решту 40% і веде боротьбу міністерство.