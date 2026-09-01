В США обвинили россиян в подготовке терактов и заказных убийств

Министерство юстиции США предъявило обвинения нескольким гражданам России. Они, возможно, работали на российские спецслужбы, финансировали террористические атаки и организовывали заказные убийства.

Об этом генеральный прокурор США Тодд Бланш сообщил 15 сентября во время пресс-конференции в Белом доме, пишет ABS.

Что известно о разоблаченной сети российских шпионов?

По версии американской прокуратуры, группа действовала как минимум с 2024 года.

Ее участники следили за российскими оппозиционерами, проживающими в США и Европе, а также готовили атаки на военные и гражданские объекты в европейских странах, поддерживающих Украину.

Среди обвиняемых – бывший полковник российских спецслужб Юрий Храмеев, его сын Кирилл, работающий в ФСБ России, а также гражданин Кубы Оэмис Ромагоса Дуррути.

Что касается двух фигурантов – Яйделя Дельгадо Суареса и Анхеля Эдуардо Кастро – то следствие называет их вербовщиками.

Летом 2026 года, по данным прокуратуры, группа завербовала гражданина Венесуэлы, проживавшего в США. Его якобы привлекли к слежке за российским диссидентом и подготовке его убийства в Вашингтоне.

Участники группы обсуждали этот план в зашифрованных мессенджерах. Они также давали инструкции по слежке и договаривались об оплате.

Ранее контрразведка Дании заявила, что Россия готовит диверсии против оборонных предприятий страны. Москва может пытаться поджигать объекты и вербовать датчан для сбора информации.