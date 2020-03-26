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      Министерство культуры, молодежи и спорта изменило название

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      Кабмин принял решение переименовать Министерство культуры, молодежи и спорта в Министерство культуры и информационной политики.

      Об этом сообщила временно исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко в интервью LB.ua.

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      Фоменко отметила, что все заместители из команды бывшего министра Владимира Бородянского написали заявления на увольнение по собственному желанию. Осталась только Фоменко и госсекретарь ведомства Артем Биденко.

      Когда будет решение о назначении министра – Фоменко пока неизвестно. Однако и. о. главы ведомства отмечает, что временный статус руководителя ограничивает работу министерства.

      История изменений в Минкульте:

      В 2019 году Кабмин ликвидировал Министерство культуры, Министерство молодежи и спорта, Министерство информационной политики. Создано Министерство культуры, молодежи и спорта.

      Новосформированное ведомство возглавил Владимир Бородянский. После отставки правительства Алексея Гончарука, Бородянскому предложили возглавить отдельное Министерство культуры. Экс-министр отказался, выступив против разъединения ведомства. Министром спорта назначен Вадим Гутцайт. Должность главы Министерства культуры вакантна с 4 марта.


       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Бородянский Кабинет Министров Украины Министерство культуры, молодежи и спорта
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