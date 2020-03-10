18:19
10 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19 MH17

      Светлана Фоменко стала временной руководительницей Министерства культуры: что о ней известно

      - Читати новину українською

      Правительство назначило временной исполняющей обязанности главы Министерства культуры Украины Светлану Фоменко. Ранее она была первой заместительницей министра культуры.

      Информация о том, что исполнять обязанности руководителя будет Светлана Фоменко, доступна на сайте Минкульта.

      К слову Правительство назначило Павла Кухту временным министром экономики

      Кто такая Светлана Фоменко

      Фоменко 43 года – она родилась 19 ноября 1976 года. Вместе с мужем Дмитрием они воспитывают дочь Екатерину.

      До назначения в Министерстве культуры она долгое время работала в Киевской городской государственной администрации. В 2004 – 2006 годах Фоменко была советницей директора гендирекции КГГА по обслуживанию иностранных представителей.

      С 2007 года была главным специалистом отдела международного сотрудничества управления международных связей аппарата КГГА. В 2008 году она возглавила отдел.

      В 2014 году начала работать в Кабмине, став заместителем министра культуры по вопросам европейской интеграции. С 2015 года была помощницей-консультантом народного депутата Виктора Еленского.

      С апреля 2016 года стала первым заместителем министра культуры Украины.

      Декларация Светланы Фоменко

      Недвижимость Светланы и Дмитрия Фоменко:

      • квартира в Киеве на 217 квадратных метров;
      • земельный участок в Киеве на 528 квадратных метров;
      • дача в Киеве на 188 квадратных метров;
      • нежилое помещение в Киеве на 120 квадратов - в совладением с третьим лицом;
      • ряд земельных участков в Обуховском районе;
      • квартира в Киеве на 68 квадратов -33% собственности.

      Автомобили:

      • Infiniti FX35 2008 года выпуска – стоимость 577,5 тысяч гривен;
      • Infiniti QX56 2010 года выпуска – стоимость 833 тысячи гривен.

      Денежные сбережения:

      • 730 тысяч гривен;
      • 33 тысячи долларов.
      Коронавирус из Китая: последние новости
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Министерство культуры, молодежи и спорта Кабинет Министров Украины Новое правительство Шмыгаля Министерство культуры Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:38 Обмен пленными: когда и на каких условиях освободят крымских татар
      Інна Жолобович
      сегодня , 17:30 Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
      Анастасія Можаровська
      9 марта , 20:15 Обвал на биржах: что следует знать о масштабном падение фондовых рынков
      Тетяна Панасюк
      8 марта , 17:26 Муж принял 13-летнего мальчика после того, как родители-усыновители покинули его в больнице
      Марія Бондар
      сегодня , 17:10 Коронавирус и туристический рынок: стали ли украинцы меньше путешествовать
      Світлана Попова
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук