Светлана Фоменко стала временной руководительницей Министерства культуры: что о ней известно

Правительство назначило временной исполняющей обязанности главы Министерства культуры Украины Светлану Фоменко. Ранее она была первой заместительницей министра культуры.

Информация о том, что исполнять обязанности руководителя будет Светлана Фоменко, доступна на сайте Минкульта.

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Кто такая Светлана Фоменко

Фоменко 43 года – она родилась 19 ноября 1976 года. Вместе с мужем Дмитрием они воспитывают дочь Екатерину.

До назначения в Министерстве культуры она долгое время работала в Киевской городской государственной администрации. В 2004 – 2006 годах Фоменко была советницей директора гендирекции КГГА по обслуживанию иностранных представителей.

С 2007 года была главным специалистом отдела международного сотрудничества управления международных связей аппарата КГГА. В 2008 году она возглавила отдел.

В 2014 году начала работать в Кабмине, став заместителем министра культуры по вопросам европейской интеграции. С 2015 года была помощницей-консультантом народного депутата Виктора Еленского.

С апреля 2016 года стала первым заместителем министра культуры Украины.

Декларация Светланы Фоменко

Недвижимость Светланы и Дмитрия Фоменко:

квартира в Киеве на 217 квадратных метров;

земельный участок в Киеве на 528 квадратных метров;

дача в Киеве на 188 квадратных метров;

нежилое помещение в Киеве на 120 квадратов - в совладением с третьим лицом;

ряд земельных участков в Обуховском районе;

квартира в Киеве на 68 квадратов -33% собственности.

Автомобили:

Infiniti FX35 2008 года выпуска – стоимость 577,5 тысяч гривен;

Infiniti QX56 2010 года выпуска – стоимость 833 тысячи гривен.

Денежные сбережения: