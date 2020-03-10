Светлана Фоменко стала временной руководительницей Министерства культуры: что о ней известно
Правительство назначило временной исполняющей обязанности главы Министерства культуры Украины Светлану Фоменко. Ранее она была первой заместительницей министра культуры.
Информация о том, что исполнять обязанности руководителя будет Светлана Фоменко, доступна на сайте Минкульта.
К слову Правительство назначило Павла Кухту временным министром экономики
Кто такая Светлана Фоменко
Фоменко 43 года – она родилась 19 ноября 1976 года. Вместе с мужем Дмитрием они воспитывают дочь Екатерину.
До назначения в Министерстве культуры она долгое время работала в Киевской городской государственной администрации. В 2004 – 2006 годах Фоменко была советницей директора гендирекции КГГА по обслуживанию иностранных представителей.
С 2007 года была главным специалистом отдела международного сотрудничества управления международных связей аппарата КГГА. В 2008 году она возглавила отдел.
В 2014 году начала работать в Кабмине, став заместителем министра культуры по вопросам европейской интеграции. С 2015 года была помощницей-консультантом народного депутата Виктора Еленского.
С апреля 2016 года стала первым заместителем министра культуры Украины.
Декларация Светланы Фоменко
Недвижимость Светланы и Дмитрия Фоменко:
- квартира в Киеве на 217 квадратных метров;
- земельный участок в Киеве на 528 квадратных метров;
- дача в Киеве на 188 квадратных метров;
- нежилое помещение в Киеве на 120 квадратов - в совладением с третьим лицом;
- ряд земельных участков в Обуховском районе;
- квартира в Киеве на 68 квадратов -33% собственности.
Автомобили:
- Infiniti FX35 2008 года выпуска – стоимость 577,5 тысяч гривен;
- Infiniti QX56 2010 года выпуска – стоимость 833 тысячи гривен.
Денежные сбережения:
- 730 тысяч гривен;
- 33 тысячи долларов.