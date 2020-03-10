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      Світлана Фоменко стала тимчасовою очільницею Міністерства культури: що про неї відомо

      - Читать новость на русском
      Світлана Фоменко тимчасово очолюватиме Мінкульт / mkms.gov.ua

      Уряд призначив тимчасовою виконуючою обов'язки голови Міністерства культури України Світлану Фоменко. Раніше вона була першою заступницею міністра культури.

      Інформація про те, що виконувати обов'язки очільниці буде Світлана Фоменко, доступна на сайті Мінкульту.

      До слова Уряд призначив Павла Кухту тимчасовим міністром економіки

      Хто така Світлана Фоменко

      Фоменко 43 роки – вона народилася 19 листопада 1976 року. Разом з чоловіком Дмитром вони виховують дочку Катерину.

      До призначення у Міністерстві культури вона довгий час працювала у Київській міській державній адміністрації. У 2004 – 2006 роках Фоменко була радницею директора гендирекції КМДА з обслуговування іноземних представників.

      З 2007 року була головним спеціалістом відділу міжнародного співробітництва управління міжнародних зв'язків апарату КМДА. У 2008 році вона очолила відділ.

      У 2014 році почала працювати у Кабміні, ставши заступницею міністра культури з питань європейської інтеграції. З 2015 року була помічницею-консультанткою народного депутата Віктора Єленського.

      З квітня 2016 року стала першою заступницею міністра культури України.

      Декларація Світлани Фоменко

      Нерухомість Світлани і Дмитра Фоменків:

      • квартира у Києві на 217 квадратних метрів;
      • земельна ділянка у Києві на 528 квадратних метрів;
      • дача у Києві на 188 квадратних метрів;
      • нежитлове приміщення у Києві на 120 квадратів – у співвласності з третьою особою;
      • низка земельних ділянок в Обухівському районі;
      • квартира у Києві на 68 квадратів –33% власності.

      Автомобілі:

      • Infiniti FX35 2008 року випуску – вартість 577,5 тисяч гривень;
      • Infiniti QX56 2010 року випуску – вартість 833 тисячі гривень.

      Грошові заощадження:

      • 730 тисяч гривень;
      • 33 тисячі доларів.
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Міністерство культури, молоді та спорту Кабінет Міністрів України Новий уряд Шмигаля Міністерство культури України
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