Уряд призначив Павла Кухту тимчасовим міністром економіки

Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Міністерства економіки Павла Кухту. Досі він був першим заступником міністра економіки.

Про своє призначення у фейсбуці повідомив сам Павло Кухта.

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Сьогодні за рішенням уряду на мене поклали тимчасове виконання обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,

– написав Кухта.

Тимчасовий очільник відомства назвав свої пріоритети. Для його команди важливо, щоб зміни та реформи, які вдалося запустити за 6 місяців роботи уряду, "не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України".

Про які реформи йде мова:

ринок землі;

запуск приватизації;

реформа держпідприємств;

створення інструментів для залучення інвестицій.

Кухта також пообіцяв зробити все, щоб зміни в уряді не вплинули негативно на якість роботи міністерства та українців.

Важливо! Раніше попередній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що команда новопризначеного уряду має своє бачення економічних змін у країні. Милованов готовий за цим поспостерігати з боку.

Що відомо про Павла Кухту

З вересня 2019 року Кухта обіймав посаду першого заступника міністра економіки.

Є членом партії "Голос" Святослава Вакарчука. До парламенту балотувався під №25, але не пройшов.

Раніше був заступником голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні.

Є фахівцем у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи. Разом з Іваном Міклошем і Лєшеком Бальцеровичем працював у стратегічній групі радників з підтримки реформ.

У 2015 – 2019 роках працював радником міністра фінансів, у 2016 – 2019 роках був радником прем'єр-міністра.

Що відомо про зміну уряду