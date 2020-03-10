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      Уряд призначив Павла Кухту тимчасовим міністром економіки

      - Читать новость на русском
      Павло Кухта – тимчасовий міністром економіки / agronews.ua

      Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Міністерства економіки Павла Кухту. Досі він був першим заступником міністра економіки.

      Про своє призначення у фейсбуці повідомив сам Павло Кухта.

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      Сьогодні за рішенням уряду на мене поклали тимчасове виконання обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
      – написав Кухта.

      Тимчасовий очільник відомства назвав свої пріоритети. Для його команди важливо, щоб зміни та реформи, які вдалося запустити за 6 місяців роботи уряду, "не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України".

      Про які реформи йде мова:

      • ринок землі;
      • запуск приватизації;
      • реформа держпідприємств;
      • створення інструментів для залучення інвестицій.

      Кухта також пообіцяв зробити все, щоб зміни в уряді не вплинули негативно на якість роботи міністерства та українців.

      Важливо! Раніше попередній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що команда новопризначеного уряду має своє бачення економічних змін у країні. Милованов готовий за цим поспостерігати з боку.

      Що відомо про Павла Кухту

      • З вересня 2019 року Кухта обіймав посаду першого заступника міністра економіки.
      • Є членом партії "Голос" Святослава Вакарчука. До парламенту балотувався під №25, але не пройшов.
      • Раніше був заступником голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні.
      • Є фахівцем у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи. Разом з Іваном Міклошем і Лєшеком Бальцеровичем працював у стратегічній групі радників з підтримки реформ.
      • У 2015 – 2019 роках працював радником міністра фінансів, у 2016 – 2019 роках був радником прем'єр-міністра. 

      Що відомо про зміну уряду

      • Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.
      • Тоді ж призначили нових міністрів Кабміну. Чотири посади залишилися вакантними – очільників міністерств культури, освіти, енергетики, економіки. Ще 2 посади з'являться якраз після того, як у Кабміні розділять Міністерство культури й спорту та Міністерство економіки, торгівлі й сільського господарства.
      • Згодом стало відомо, що тимчасовим міністром освіти та науки став Юрій Полюхович. Посадовець працює в міністерстві з вересня 2019 року.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство економічного розвитку і торгівлі Кабінет Міністрів України
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