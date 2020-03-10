Уряд призначив Павла Кухту тимчасовим міністром економіки
Кабінет Міністрів призначив тимчасовим виконувачем обов’язків голови Міністерства економіки Павла Кухту. Досі він був першим заступником міністра економіки.
Про своє призначення у фейсбуці повідомив сам Павло Кухта.
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Сьогодні за рішенням уряду на мене поклали тимчасове виконання обов’язків міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України,
– написав Кухта.
Тимчасовий очільник відомства назвав свої пріоритети. Для його команди важливо, щоб зміни та реформи, які вдалося запустити за 6 місяців роботи уряду, "не пропали безслідно та продовжувалися на благо народу України".
Про які реформи йде мова:
- ринок землі;
- запуск приватизації;
- реформа держпідприємств;
- створення інструментів для залучення інвестицій.
Кухта також пообіцяв зробити все, щоб зміни в уряді не вплинули негативно на якість роботи міністерства та українців.
Важливо! Раніше попередній міністр економіки Тимофій Милованов заявив, що команда новопризначеного уряду має своє бачення економічних змін у країні. Милованов готовий за цим поспостерігати з боку.
Що відомо про Павла Кухту
- З вересня 2019 року Кухта обіймав посаду першого заступника міністра економіки.
- Є членом партії "Голос" Святослава Вакарчука. До парламенту балотувався під №25, але не пройшов.
- Раніше був заступником голови Стратегічної групи радників з підтримки реформ (SAGSUR) при Кабміні.
- Є фахівцем у галузі фіскальної політики, бюджетного процесу та пенсійної реформи. Разом з Іваном Міклошем і Лєшеком Бальцеровичем працював у стратегічній групі радників з підтримки реформ.
- У 2015 – 2019 роках працював радником міністра фінансів, у 2016 – 2019 роках був радником прем'єр-міністра.
Що відомо про зміну уряду
- Верховна Рада 4 березня відправила у відставку уряд Олексія Гончарука. Натомість депутати призначили прем'єр-міністром Дениса Шмигаля та проголосували за склад нового уряду.
- Тоді ж призначили нових міністрів Кабміну. Чотири посади залишилися вакантними – очільників міністерств культури, освіти, енергетики, економіки. Ще 2 посади з'являться якраз після того, як у Кабміні розділять Міністерство культури й спорту та Міністерство економіки, торгівлі й сільського господарства.
- Згодом стало відомо, що тимчасовим міністром освіти та науки став Юрій Полюхович. Посадовець працює в міністерстві з вересня 2019 року.