Правительство назначило Павла Кухту временным министром экономики
Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства экономики Павла Кухту. До сих пор он был первым заместителем министра экономики.
О своем назначении в фейсбуке сообщил сам Павел Кухта.
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Сегодня по решению правительства на меня возложили временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
– написал Кухта.
Временный глава ведомства назвал свои приоритеты. Для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за 6 месяцев работы "не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины".
О каких реформах идет речь:
- рынок земли;
- запуск приватизации;
- реформа госпредприятий;
- создание инструментов для привлечения инвестиций.
Кухта также пообещал сделать все, чтобы изменения в правительстве не повлияли негативно на качество работы министерства и украинцев.
Важно! Ранее предыдущий министр экономики Тимофей Милованов заявил, что команда новоназначенного правительства имеет свое видение экономических изменений в стране. Милованов готов за этим понаблюдать со стороны.
Что известно о Павле Кухте
- С сентября 2019 года Кухта занимал должность первого заместителя министра экономики.
- Является членом партии "Голос" Святослава Вакарчука. В парламент баллотировался под №25, но не прошел.
- Ранее был заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине.
- Является специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.
- В 2015 – 2019 годах работал советником министра финансов, в 2016 – 2019 годах был советником премьер-министра.
Что известно о смене правительства
- Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Зато депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.
- Тогда же назначили новых министров Кабмина. Четыре должности остались вакантными – руководителей министерств культуры, образования, энергетики, экономики. Еще 2 должности появятся как раз после того, как в Кабмине разделят Министерство культуры и спорта и Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.
- Впоследствии стало известно, что временным министром образования и науки стал Юрий Полюхович. Чиновник работает в министерстве с сентября 2019 года.