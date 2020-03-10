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      Правительство назначило Павла Кухту временным министром экономики

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      Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства экономики Павла Кухту. До сих пор он был первым заместителем министра экономики.

      О своем назначении в фейсбуке сообщил сам Павел Кухта.

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      Сегодня по решению правительства на меня возложили временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,
      – написал Кухта.

      Временный глава ведомства назвал свои приоритеты. Для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за 6 месяцев работы "не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины".

      О каких реформах идет речь:

      • рынок земли;
      • запуск приватизации;
      • реформа госпредприятий;
      • создание инструментов для привлечения инвестиций.

      Кухта также пообещал сделать все, чтобы изменения в правительстве не повлияли негативно на качество работы министерства и украинцев.

      Важно! Ранее предыдущий министр экономики Тимофей Милованов заявил, что команда новоназначенного правительства имеет свое видение экономических изменений в стране. Милованов готов за этим понаблюдать со стороны.

      Что известно о Павле Кухте

      • С сентября 2019 года Кухта занимал должность первого заместителя министра экономики.
      • Является членом партии "Голос" Святослава Вакарчука. В парламент баллотировался под №25, но не прошел.
      • Ранее был заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине.
      • Является специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.
      • В 2015 – 2019 годах работал советником министра финансов, в 2016 – 2019 годах был советником премьер-министра.

      Что известно о смене правительства

      • Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Зато депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.
      • Тогда же назначили новых министров Кабмина. Четыре должности остались вакантными – руководителей министерств культуры, образования, энергетики, экономики. Еще 2 должности появятся как раз после того, как в Кабмине разделят Министерство культуры и спорта и Министерство экономики, торговли и сельского хозяйства.
      • Впоследствии стало известно, что временным министром образования и науки стал Юрий Полюхович. Чиновник работает в министерстве с сентября 2019 года.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Министерство экономического развития и торговли Кабинет Министров Украины
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