Правительство назначило Павла Кухту временным министром экономики

Кабинет Министров назначил временно исполняющим обязанности главы Министерства экономики Павла Кухту. До сих пор он был первым заместителем министра экономики.

О своем назначении в фейсбуке сообщил сам Павел Кухта.

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Сегодня по решению правительства на меня возложили временное исполнение обязанностей министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины,

– написал Кухта.

Временный глава ведомства назвал свои приоритеты. Для его команды важно, чтобы изменения и реформы, которые удалось запустить за 6 месяцев работы "не пропали бесследно и продолжались на благо народа Украины".

О каких реформах идет речь:

рынок земли;

запуск приватизации;

реформа госпредприятий;

создание инструментов для привлечения инвестиций.

Кухта также пообещал сделать все, чтобы изменения в правительстве не повлияли негативно на качество работы министерства и украинцев.

Важно! Ранее предыдущий министр экономики Тимофей Милованов заявил, что команда новоназначенного правительства имеет свое видение экономических изменений в стране. Милованов готов за этим понаблюдать со стороны.

Что известно о Павле Кухте

С сентября 2019 года Кухта занимал должность первого заместителя министра экономики.

Является членом партии "Голос" Святослава Вакарчука. В парламент баллотировался под №25, но не прошел.

Ранее был заместителем главы Стратегической группы советников по поддержке реформ (SAGSUR) при Кабмине.

Является специалистом в области фискальной политики, бюджетного процесса и пенсионной реформы. Вместе с Иваном Миклошем и Лешеком Бальцеровичем работал в стратегической группе советников по поддержке реформ.

В 2015 – 2019 годах работал советником министра финансов, в 2016 – 2019 годах был советником премьер-министра.

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