Кабмін призначив Віталія Шубіна виконувачем обов'язків міністра енергетики

Кабінет Міністрів України 10 березня призначив Віталія Шубіна виконувачем обов'язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Це рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну, пише Урядовий портал.

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Також своїх в.о. отримали ще 3 міністерства:

Павло Кухта очолив Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства;

Юрій Полюхович – Міністерство освіти і науки;

Світлана Фоменко – Міністерство культури, молоді та спорту.

Що відомо про Віталія Шубіна: головне

Віталій Шубін народився у 1982 році.

У 2004 році закінчив Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю "Правознавство".

У 2011 році здобув кваліфікацію магістра держуправління у Національній академії держуправління при президенті України.

У 2004 – 2011 роках працював на держпідприємстві "Енергоринок".

З 2012 по 2014 роки працював на різних посадах у ДТЕК.

До 2016 року був заступником директора з регуляторної діяльності та розвитку енергетичних проєктів в Енергетичних ресурсах України.

У 2017 – 2018 роках керував низкою вітрових електростанцій.

З 2018 року до призначення першим заступником міністра, працював директором Дніпро-Бузької вітрової електростанції.

Був заступником міністра енергетики з 9 жовтня 2019 року.

Декларація Віталія Шубіна за 2018 рік

Нерухомість Віталія Шубіна:

квартира у Києві на 106,8 квадратних метра;

3 земельні ділянки на Київщині.

Автомобілі:

Volkswagen passat 2008 року випуску.

Доходи:

За 2018 рік Шубін отримав 1 мільйон 95 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи та ще 453,3 тисячі гривень за роботу за сумісництвом.

Грошові активи:

Готівкою Віталій Шубін має 102 тисячі євро та 26 тисяч доларів.