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      Кабмін призначив Віталія Шубіна виконувачем обов'язків міністра енергетики

      - Читать новость на русском
      Кабмін призначив в. о. міністра енергетики Віталія Шубіна / Фейсбук Віталія Шубіна

      Кабінет Міністрів України 10 березня призначив Віталія Шубіна виконувачем обов'язків міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

      Це рішення ухвалили на позачерговому засіданні Кабміну, пише Урядовий портал.

      Важливо Які зарплати міністри отримали за лютий і хто залишився без грошей

      Також своїх в.о. отримали ще 3 міністерства: 

      Що відомо про Віталія Шубіна: головне

      • Віталій Шубін народився у 1982 році.
      • У 2004 році закінчив Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю "Правознавство".
      • У 2011 році здобув кваліфікацію магістра держуправління у Національній академії держуправління при президенті України.
      • У 2004 – 2011 роках працював на держпідприємстві "Енергоринок".
      • З 2012 по 2014 роки працював на різних посадах у ДТЕК.
      • До 2016 року був заступником директора з регуляторної діяльності та розвитку енергетичних проєктів в Енергетичних ресурсах України.
      • У 2017 – 2018 роках керував низкою вітрових електростанцій.
      • З 2018 року до призначення першим заступником міністра, працював директором Дніпро-Бузької вітрової електростанції.
      • Був заступником міністра енергетики з 9 жовтня 2019 року.

      Декларація Віталія Шубіна за 2018 рік

      Нерухомість Віталія Шубіна:

      • квартира у Києві на 106,8 квадратних метра;
      • 3 земельні ділянки на Київщині.

      Автомобілі:

      • Volkswagen passat 2008 року випуску.

      Доходи:

      За 2018 рік Шубін отримав 1 мільйон 95 тисяч гривень зарплати за основним місцем роботи та ще 453,3 тисячі гривень за роботу за сумісництвом.

      Грошові активи:

      Готівкою Віталій Шубін має 102 тисячі євро та 26 тисяч доларів. 

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України Новини політики Авто Гроші Кабінет Міністрів України Міністерство енергетики та захисту довкілля
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