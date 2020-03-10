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      Кабмин назначил Виталия Шубина исполняющим обязанности министра энергетики

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      Кабинет Министров Украины 10 марта назначил Виталия Шубина исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

      Это решение приняли на внеочередном заседании Кабмина, пишет Правительственный портал.

      Важно Какие зарплаты министры получили за февраль и кто остался без денег

      Также своих и.о. получили еще 3 министерства:

      Что известно о Виталии Шубине: главное

      • Виталий Шубин родился в 1982 году.
      • В 2004 году закончил Киевский университет туризма, экономики и права по специальности "Правоведение".
      • В 2011 году получил квалификацию магистра госуправления Национальной академии госуправления при президенте Украины.
      • В 2004 – 2011 годах работал на госпредприятии "Энергорынок".
      • С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в ДТЭК.
      • До 2016 года был заместителем директора по регуляторной деятельности и развития энергетических проектов в Энергетических ресурсах Украины.
      • В 2017 – 2018 годах руководил рядом ветровых электростанций.
      • С 2018 года до назначения первым заместителем министра работал директором Днепро-Бугской ветровой электростанции.
      • Был заместителем министра энергетики с 9 октября 2019 года.

      Декларация Виталия Шубина

      Недвижимость Виталия Шубина:

      • квартира в Киеве на 106,8 квадратных метров;
      • 3 земельных участка на Киевщине.

      Автомобили:

      • Volkswagen passat 2008 года выпуска.

      Доходы:

      За 2018 год Шубин получил 1 миллион 95 тысяч гривен зарплаты по основному месту работы и еще 453,3 тысячи гривен за работу по совместительству.

      Денежные активы:

      Наличными у Виталия Шубина 102 тысячи евро и 26 тысяч долларов.

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости политики Авто Деньги Кабинет Министров Украины Новости Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды
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