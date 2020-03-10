Кабмин назначил Виталия Шубина исполняющим обязанности министра энергетики

Кабинет Министров Украины 10 марта назначил Виталия Шубина исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.

Это решение приняли на внеочередном заседании Кабмина, пишет Правительственный портал.

Важно Какие зарплаты министры получили за февраль и кто остался без денег

Также своих и.о. получили еще 3 министерства:

Павел Кухта возглавил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства;

Юрий Полюхович – Министерство образования и науки;

Светлана Фоменко – Министерство культуры, молодежи и спорта.

Что известно о Виталии Шубине: главное

Виталий Шубин родился в 1982 году.

В 2004 году закончил Киевский университет туризма, экономики и права по специальности "Правоведение".

В 2011 году получил квалификацию магистра госуправления Национальной академии госуправления при президенте Украины.

В 2004 – 2011 годах работал на госпредприятии "Энергорынок".

С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в ДТЭК.

До 2016 года был заместителем директора по регуляторной деятельности и развития энергетических проектов в Энергетических ресурсах Украины.

В 2017 – 2018 годах руководил рядом ветровых электростанций.

С 2018 года до назначения первым заместителем министра работал директором Днепро-Бугской ветровой электростанции.

Был заместителем министра энергетики с 9 октября 2019 года.

Декларация Виталия Шубина

Недвижимость Виталия Шубина:

квартира в Киеве на 106,8 квадратных метров;

3 земельных участка на Киевщине.

Автомобили:

Volkswagen passat 2008 года выпуска.

Доходы:

За 2018 год Шубин получил 1 миллион 95 тысяч гривен зарплаты по основному месту работы и еще 453,3 тысячи гривен за работу по совместительству.

Денежные активы:

Наличными у Виталия Шубина 102 тысячи евро и 26 тысяч долларов.