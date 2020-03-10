Кабмин назначил Виталия Шубина исполняющим обязанности министра энергетики
Кабинет Министров Украины 10 марта назначил Виталия Шубина исполняющим обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды.
Это решение приняли на внеочередном заседании Кабмина, пишет Правительственный портал.
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Также своих и.о. получили еще 3 министерства:
- Павел Кухта возглавил Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Юрий Полюхович – Министерство образования и науки;
- Светлана Фоменко – Министерство культуры, молодежи и спорта.
Что известно о Виталии Шубине: главное
- Виталий Шубин родился в 1982 году.
- В 2004 году закончил Киевский университет туризма, экономики и права по специальности "Правоведение".
- В 2011 году получил квалификацию магистра госуправления Национальной академии госуправления при президенте Украины.
- В 2004 – 2011 годах работал на госпредприятии "Энергорынок".
- С 2012 по 2014 годы работал на различных должностях в ДТЭК.
- До 2016 года был заместителем директора по регуляторной деятельности и развития энергетических проектов в Энергетических ресурсах Украины.
- В 2017 – 2018 годах руководил рядом ветровых электростанций.
- С 2018 года до назначения первым заместителем министра работал директором Днепро-Бугской ветровой электростанции.
- Был заместителем министра энергетики с 9 октября 2019 года.
Декларация Виталия Шубина
Недвижимость Виталия Шубина:
- квартира в Киеве на 106,8 квадратных метров;
- 3 земельных участка на Киевщине.
Автомобили:
- Volkswagen passat 2008 года выпуска.
Доходы:
За 2018 год Шубин получил 1 миллион 95 тысяч гривен зарплаты по основному месту работы и еще 453,3 тысячи гривен за работу по совместительству.
Денежные активы:
Наличными у Виталия Шубина 102 тысячи евро и 26 тысяч долларов.
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