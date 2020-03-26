18:19
26 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ЛЕОНІД КОЖАРА

      Міністерство культури, молоді та спорту змінило назву

      -
      Міністерство культури змінило назву / ЦЕНЗОР. НЕТ

      Кабмін ухвалив рішення перейменувати Міністерство культури, молоді та спорту у Міністерство культури та інформаційної політики.

      Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко в інтерв’ю LB.ua.

      Читайте також Квартира за тисячу гривень і мільйони на благодійність: декларація ексміністра Бородянського

      Фоменко зазначила, що всі заступники з команди колишнього міністра Володимира Бородянського написали заяви на звільнення за власним бажанням. Залишилась лише Фоменко і держсекретар відомства Артем Біденко.

      Коли буде рішення про призначення міністра – Фоменко поки невідомо. Проте в.о. очільника відомства зазначає, що тимчасовий статус керівника обмежує роботу міністерства.

      Історія змін у МІнкульті:

      У 2019 році Кабмін ліквідував Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, Міністерство інформаційної політики. Створено Міністерство культури, молоді та спорту.

      Новосформоване відомство очолив Володимир Бородянський. Після відставки уряду Олексія Гончарука, Бородянському запропонували очолити окреме Міністерство культури. Ексміністр відмовився, виступивши проти роз'єднання відомства. Міністром спорту призначено Вадима Гутцайта. Посада очільника Міністерства культури вакантна з 4 березня.
       

      Як зробити антисептик в домашніх умовах: рекомендації ВООЗ
      сьогодні
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Бородянський Кабінет Міністрів України Міністерство культури, молоді та спорту
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:01 Карантин в Україні триватиме до 24 квітня: Кабмін пояснив, що можна робити, а що – заборонено
      Наталя Боднар
      сьогодні , 17:00 "Консультативна рада" з ОРДЛО: чому це загроза для суверенітету України
      Юрій Шуліпа
      сьогодні , 10:30 Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики
      сьогодні , 13:57 Коли закінчиться карантин: концерти, на які ми чекаємо
      Ліза Астахова
      сьогодні , 15:00 Карантинні заходи в Індії, Канаді та Україні: відчуйте різницю
      Зоя Казанжи
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук