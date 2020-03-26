Міністерство культури, молоді та спорту змінило назву

Кабмін ухвалив рішення перейменувати Міністерство культури, молоді та спорту у Міністерство культури та інформаційної політики.

Про це повідомила тимчасова виконувачка обов'язків міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко в інтерв’ю LB.ua.

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Фоменко зазначила, що всі заступники з команди колишнього міністра Володимира Бородянського написали заяви на звільнення за власним бажанням. Залишилась лише Фоменко і держсекретар відомства Артем Біденко.

Коли буде рішення про призначення міністра – Фоменко поки невідомо. Проте в.о. очільника відомства зазначає, що тимчасовий статус керівника обмежує роботу міністерства.

Історія змін у МІнкульті:

У 2019 році Кабмін ліквідував Міністерство культури, Міністерство молоді та спорту, Міністерство інформаційної політики. Створено Міністерство культури, молоді та спорту.



Новосформоване відомство очолив Володимир Бородянський. Після відставки уряду Олексія Гончарука, Бородянському запропонували очолити окреме Міністерство культури. Ексміністр відмовився, виступивши проти роз'єднання відомства. Міністром спорту призначено Вадима Гутцайта. Посада очільника Міністерства культури вакантна з 4 березня.

