Квартира за тисячу гривень і мільйони на благодійність: декларація ексміністра Бородянського

Колишній міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський подав свою звітну електронну декларацію за 2019 рік. Хоча більшість майна він отримав ще до потрапляння в уряд, будучи медіа-менеджером, статки ексміністра можуть вразити.

Звітна декларація Володимира Бородянського доступна на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.

Цікаво Володимир Бородянський: хто такий ексглава Міністерства культури, молоді та спорту

Нерухомість Бородянського

Зазвичай та частина декларації чиновника, де зазначена його нерухомість є не надто цікавою, але не у цього разу.

Володимир Бородянський декларує три квартири. Здавалося б, нічого дивного, якщо б їхня вартість не відрізнялася аж на стільки: найдешевша коштувала 1 тисячу 231 гривню, а найдорожча – 12 мільйонів 760 тисяч.

Уся нерухомість Бородянського:

квартира у Києві на 65 квадратних метрів (з 2001 року) – 1 тисяча 231 гривня;

квартира у Києві на 160 квадратних метрів (з 2016 року) – 12 мільйонів 760 тисяч гривень;

квартира в Ірпіні на 57 квадратних метрів (з 2017 року) – 170 тисяч гривень;

3 земельні ділянки під Києвом загальною площею 3,4 тисячі квадратів – вартість 2 з них у сумі становить 551 тисячу гривень.

Тут питання викликають одразу ж дві найменші квартири ексміністра, аж надто вони дешеві. Навіть якщо зважити, що найменшу Бородянський отримав ще у 2001 році, то квартира у Києві за 200 доларів за тодішнім курсом – справжня мрія.

Автомобілі і мистецтво

У своїй декларації Володимир Бородянський також вказує два автомобілі преміум-класу:

Land Rover Range Rover Sport 2016 року – вартість понад 2 мільйони 450 тисяч гривень (майже 90 тисяч доларів);

BMW 320i GT 2016 року – вартість понад 1 мільйон 360 тисяч доларів (майже 50 тисяч доларів).

Ну і звісно, яким би міністром культури був Бородянський, якби забув про мистецтво. У декларації він вказує картину сучасного українського художника Олександра Клименка вартістю 208 тисяч гривень.

До слова Ексголова Мінфіну Маркарова задекларувала коня, мільйонні доходи і квартиру у США

Гроші

Як завжди, найцікавіша частина декларації. Схоже, Володимир Бородянський гроші у готівці майже не тримає (лише 250 тисяч доларів), а здебільшого тримає заощадження у банках.

Заощадження Бородянського:

понад 616 тисяч гривень – готівка і банківські рахунки;

понад 1 мільйон доларів – готівка, банківські рахунки і біржові інструменти;

понад 4 мільйони 650 тисяч євро – готівка, банківські рахунки і біржові інструменти.

Крім того, у Володимира Бородянського є незначні кредитні ліміти у банках. Загалом банки довіряють йому на 337 тисяч гривень.

Прибуток і витрати Бородянського у 2019 році

Володимир Бородянський задекларував у 2019 році зарплату в сумі 188 тисяч гривень, а також дивіденди від компанії, зареєстрованої на Кіпрі, на загальну суму 13 мільйонів 562 тисячі гривень.

Торік ексміністр пожертвував 1 мільйон 972 тисячі гривень на благодійність в Україні і ще понад 18 тисяч євро на лікування в Ізраїлі.

Загальні витрати, крім благодійності, Бородянського у 2019 році в Україні дорівнювали 227 тисяч гривень, а за кордоном – 44 тисячі (можливо, іноземної валюти). Ці гроші пішли на оплату різного роду послуг, оренду і купівлю майна і нерухомості.