16:46
24 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Квартира за тисячу гривень і мільйони на благодійність: декларація ексміністра Бородянського

      - Читать новость на русском
      / фото з фейсбуку

      Колишній міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський подав свою звітну електронну декларацію за 2019 рік. Хоча більшість майна він отримав ще до потрапляння в уряд, будучи медіа-менеджером, статки ексміністра можуть вразити.

      Звітна декларація Володимира Бородянського доступна на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.

      Цікаво Володимир Бородянський: хто такий ексглава Міністерства культури, молоді та спорту

      Нерухомість Бородянського

      Зазвичай та частина декларації чиновника, де зазначена його нерухомість є не надто цікавою, але не у цього разу.

      Володимир Бородянський декларує три квартири. Здавалося б, нічого дивного, якщо б їхня вартість не відрізнялася аж на стільки: найдешевша коштувала 1 тисячу 231 гривню, а найдорожча – 12 мільйонів 760 тисяч.

      Уся нерухомість Бородянського:

      • квартира у Києві на 65 квадратних метрів (з 2001 року) – 1 тисяча 231 гривня;
      • квартира у Києві на 160 квадратних метрів (з 2016 року) – 12 мільйонів 760 тисяч гривень;
      • квартира в Ірпіні на 57 квадратних метрів (з 2017 року) – 170 тисяч гривень;
      • 3 земельні ділянки під Києвом загальною площею 3,4 тисячі квадратів – вартість 2 з них у сумі становить 551 тисячу гривень.

      Тут питання викликають одразу ж дві найменші квартири ексміністра, аж надто вони дешеві. Навіть якщо зважити, що найменшу Бородянський отримав ще у 2001 році, то квартира у Києві за 200 доларів за тодішнім курсом – справжня мрія.

      Автомобілі і мистецтво

      У своїй декларації Володимир Бородянський також вказує два автомобілі преміум-класу:

      • Land Rover Range Rover Sport 2016 року – вартість понад 2 мільйони 450 тисяч гривень (майже 90 тисяч доларів); 
      • BMW 320i GT 2016 року – вартість понад 1 мільйон 360 тисяч доларів (майже 50 тисяч доларів).

      Ну і звісно, яким би міністром культури був Бородянський, якби забув про мистецтво. У декларації він вказує картину сучасного українського художника Олександра Клименка вартістю 208 тисяч гривень.

      До слова Ексголова Мінфіну Маркарова задекларувала коня, мільйонні доходи і квартиру у США

      Гроші

      Як завжди, найцікавіша частина декларації. Схоже, Володимир Бородянський гроші у готівці майже не тримає (лише 250 тисяч доларів), а здебільшого тримає заощадження у банках.

      Заощадження Бородянського:

      • понад 616 тисяч гривень – готівка і банківські рахунки;
      • понад 1 мільйон доларів – готівка, банківські рахунки і біржові інструменти;
      • понад 4 мільйони 650 тисяч євро – готівка, банківські рахунки і біржові інструменти.

      Крім того, у Володимира Бородянського є незначні кредитні ліміти у банках. Загалом банки довіряють йому на 337 тисяч гривень.

      Прибуток і витрати Бородянського у 2019 році

      Володимир Бородянський задекларував у 2019 році зарплату в сумі 188 тисяч гривень, а також дивіденди від компанії, зареєстрованої на Кіпрі, на загальну суму 13 мільйонів 562 тисячі гривень.

      Торік ексміністр пожертвував 1 мільйон 972 тисячі гривень на благодійність в Україні і ще понад 18 тисяч євро на лікування в Ізраїлі.

      Загальні витрати, крім благодійності, Бородянського у 2019 році в Україні дорівнювали 227 тисяч гривень, а за кордоном – 44 тисячі (можливо, іноземної валюти). Ці гроші пішли на оплату різного роду послуг, оренду і купівлю майна і нерухомості.

      Коронавірус в Україні: вже заразилися 97 людей
      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Спорт Новини України Новини політики Міністерство культури, молоді та спорту Володимир Бородянський Гроші е-декларування Кабінет Міністрів України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:07 Коломойському немає що втрачати: сценарій олігарха небезпечний для України
      Сергій Лещенко
      сьогодні , 16:03 Коронавірус у світі: як Іспанія прожила перший тиждень надзвичайного стану
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 15:56 TikTok та виробники туалетного паперу: хто заробить на коронавірусі
      Ярослав Голобородько
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук