Прорыв открытости данных, – министр агрополитики рассказал о запуске геопортала

В Украине заработал Национальный геопортал открытых данных. Уже 100 украинцев подключили публичный доступ онлайн, вскоре проект представят на земельном форуме.

Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире "Перекрестного допроса" на 24 канале. Он объяснил, что пользователи портала могут в режиме реального времени видеть: где земля, где застройка, а где система электроснабжения.

Полное интервью О земле чиновничьих кланов и связь со "слугами": интервью с министром Романом Лещенко

Лещенко о геопортале

Министр отметил, что подобно тому, как украинцы уже могут "зайти посмотреть, кто бенефициар или учредитель юридического лица", так будет и про землю.

Все, что выводится в цифровизации в публичный доступ – делает прорыв в вопросе открытости данных,

– убежден он.

По его мнению, после обнародования всех латифундистов-владельцев земли, которые за 30 лет присвоили землю и недра, будет общественный резонанс.

Что такое геопортал? Проект геопортала презентовали еще в феврале 2021 года. В масштабный геопортал открытых данных вошли сведения о земельных, водных, лесных ресурсах, владельцах земли и тому подобное.



Роман Лещенко Проект геопортала презентовали еще в феврале 2021 года. В масштабный геопортал открытых данных вошли сведения о земельных, водных, лесных ресурсах, владельцах земли и тому подобное.Роман Лещенко отметил , что открытые и полные данные Государственного земельного кадастра – важный элемент борьбы против земельного рейдерства.

Как изменить систему

Лещенко рассказал, что мечтает, чтобы "общины непосредственно сами разбирали изнутри всех так называемых "крепких хозяйственников", которые понахватывали эти земли". Он убежден, что только через общественный диалог можно сделать изменения.