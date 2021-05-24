В резерве есть 5 миллионов гектаров, которые можно вернуть Украине, – министр агрополитики

Украина имеет немало ресурсов, а также минимум 5 миллионов гектаров земли, которые надо вернуть. Однако сейчас действующая власть не имеет достаточно политической воли, чтобы ввести изменения.

Об этом рассказал министр аграрной политики Роман Лещенко в эфире "Перекрестного допроса" на 24 канале. Он отметил, что если бы у власти было желание, можно было бы провести реституцию, разработать механизмы возврата земли и специальное законодательство.

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Как вернуть резервы Украины

По мнению министра, украинцы не боятся заявлять и показывать конкретные факты, в частности, раскрывать коррупционные схемы. Он подчеркнул, что Украина – "чрезвычайно богата", потому что имеет, в частности, залежи лития, янтаря, золота и газа.

В резерве есть как минимум 5 миллионов гектаров которые можно вернуть в государство. Если украинский народ хочет иметь соответствующую ресурсную базу для будущих поколений, это все надо будет возвращать,

– отметил Лещенко.

Он подчеркнул, что каждая следующая власть, если будет иметь политическую волю, будет устанавливать порядок. "Это все (незаконно присвоенные территории – 24 канал) можно возвращать", – убежден министр.

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Лещенко о земельных сделках

Он заверил, что все схемы земельных правонарушений в будущем выведут все в публичную плоскость через портал открытых данных. Тогда украинцы смогут видеть через спутниковый мониторинг:

кто работает на земле;

какая урожайность;

кто сколько платит налоги;

в каком периоде человек приобрел земельный участок.

По его словам, у правонарушений по сделке земельных схем нет сроков давности. Все зависит от политической воли, как пояснил министр.