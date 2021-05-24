Про це розповів міністр аграрної політики Роман Лещенко в ефірі "Перехресного допиту" на 24 каналі. Він зазначив, що якби у влади було бажання, можна було б провести реституцію, розробити механізми повернення землі та спеціальне законодавство.

Повне інтерв'ю Про землю чиновницьких кланів та зв'язок зі "слугами": інтерв'ю з міністром Романом Лещенком

Як повернути резерви України

На думку міністра, українці не бояться заявляти й показувати конкретні факти, зокрема, розкривати корупційні схеми. Він підкреслив, що Україна – "надзвичайно багата", бо має, зокрема, поклади літію, бурштину, золота та газу.

У резерві є як мінімум 5 мільйонів гектарів які можна повернути в державу. Якщо український народ хоче мати відповідну ресурсну базу для майбутніх поколінь, це все треба буде повертати,

– зазначив Лещенко.

Він наголосив, що кожна наступна влада, якщо матиме політичну волю, встановлюватиме порядок. "Це все (незаконно привласнені території – 24 канал) можна повертати", – переконаний міністр.

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Лещенко про земельні оборудки

Він запевнив, що всі схеми земельних правопорушень у майбутньому виведуть все в публічну площину через портал відкритих даних. Тоді українці зможуть бачити через супутниковий моніторинг:

хто працює на землі;

яка врожайність;

хто скільки платить податки;

в якому періоді людина набула земельну ділянку.

За його словами, у правопорушень щодо оборудки земельних схем немає строків давності. Все залежить від політичної волі, як пояснив міністр.