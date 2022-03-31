Министр информполитики объяснил, почему нельзя верить в "отвод войск" из-под Киева и Чернигова

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко прокомментировал заявления России о якобы "выводе войск" из-под Киева и Чернигова. Чиновник подчеркнул, что России верить нельзя.

Александр Ткаченко подчеркнул, что все, что говорят в российских СМИ, надо ставить под сомнение. В том числе и сообщение о якобы "отводе войск".

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России верить нельзя

Александр Ткаченко подчеркнул, что равно как и российским СМИ, нельзя верить и руководству России. Они ведь не раз обманывали, а их слова не совпадали с реальностью.

Также министр отметил, что Россия всегда нападает после слов об отводе войск или завершении учений.

Путину верить нельзя. Это – аксиома. Он нападает сразу после заявлений об окончании учений и отводе войск. Он бомбит, как только начинаются какие-либо переговоры. Это мы увидели еще по навязанным Минским соглашениям. Видим и сегодня,

– заявил Ткаченко.

Россия месяцами стягивала войска к украинским границам под предлогом якобы учений. За несколько дней до начала полномасштабной войны российское руководство заявляло о завершении части учений, а затем Путин и Лукашенко на неопределенный срок их продлили.

Министр культуры и информационной политики подчеркнул, что верить можно только официальным лицам Украины и их заявлениям. "Отводом войск" Россия может пытаться провести перегруппировку и ротацию и нанести новый удар. Или же якобы "отводом" российские власти могут попытаться искривить правду о том, что оккупанты терпят поражение от украинских войск.

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