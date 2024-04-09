Заявление официального Парижа стало реакцией на разговор министра обороны Франции Себастьена Лекорню с его российским коллегой Сергеем Шойгу. Сежурне отметил, что Москва искажает содержание такого диалога.
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Не в наших (Франции, – 24 Канал) интересах дискутировать с российскими официальными лицами, поскольку коммюнике, которые публикуются, и сообщения, которые делаются, являются ложью,
– заявил глава МИД Франции.
Сежурне предположил, что для восстановления диалога с Москвой, "возможно, сначала нужно установить доверие, и, возможно, прежде всего, увидеть развитие событий на военном фронте в Украине, чтобы отношения могли быть восстановлены". Однако пока этого всего нет.
Намекая на недавний теракт в "Крокус Сити Холле", Сежурне заявил, что "давняя традиция сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом" сейчас находится в тупике.
"На самом деле оно (сотрудничество, – 24 Канал) не продолжается, поскольку это было предложение, а российское коммюнике на русском языке фактически предлагает нам не сотрудничать", – сделал вывод глава французского МИД.
Разговор министров обороны Франции и России: кратко
- Телефонный разговор министра обороны Франции Себастьена Лекорню с министром обороны России Сергеем Шойгу состоялся 3 апреля. Основными темами разговора были недавний теракт в российском "Крокус Сити Холле" и война в Украине. Стоит отметить, что министры поговорили впервые с 2022 года.
- Лекорню решительно осудил террористическое нападение, произошедшее в Московской области 22 марта. Он также выразил свою поддержку и солидарность с жертвами и их семьями.
- После переговоров Лекорню и Шойгу в Москве также заявили, что во время телефонного разговора "была отмечена готовность к диалогу по Украине". Франция немедленно опровергла это заявление.
- Впоследствии разговор прокомментировал президент Эммануэль Макрон. По словам французского главы, тон России во время разговора был "странный и угрожающий".