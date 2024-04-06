В частности, министры обороны Франции и России обсудили теракт, произошедший в "Крокус Сити Холле" под Москвой. Еще одной темой разговора была война против нашей страны.

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Макрон высказался о разговоре Лекорню и Шойгу

Во время контакта двух министров, инициированного французской стороной, Лекорню заявил, что Париж не имеет информации, которая бы связывала Украину с террористической атакой в торговом центре "Крокус Сити Холл". Кроме того, он выразил готовность Франции активизировать обмен информацией с Россией в борьбе с терроризмом.

Однако во время переговоров Россия сделала предупреждение Франции, выразив надежду, что французские военные не связаны с нападением на концертный зал. Хотя, согласно информации минобороны России, ответственность за теракт взяли на себя экстремисты ИГИЛ.

Комментарии российской стороны были странными и угрожающими,

– заявил Макрон журналистам.

Президент Франции также отверг любое предположение о том, что Франция могла сыграть какую-то роль в недавнем смертельном нападении под Москвой, назвав такие предположения "смешными".

"Смешно говорить, что за этим стоит Франция, что за этим стоят украинцы. Это бессмысленно. Не соответствует действительности, это манипуляция информацией, что является частью военного арсенала России", – подчеркнул французский глава.

Макрон отметил, что инициировал разговор с Россией после террористической атаки, которая унесла жизни по меньшей мере 144 человек. Президент Франции заявил, что Париж может поделиться ценной информацией о происхождении и организации нападения. Однако он четко дал понять, что не будет раскрывать, что это была за информация, журналистам.

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