Посол России во Франции Алексей Мешков раскритиковал Эммануэля Макрона из-за его слов о войсках союзников в Украине. Он назвал заявление французского лидера "резким комментарием", который составляет "серьезную проблему".

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Журналисты поинтересовались у российского дипломата, что произойдет, если Франция действительно отправит свои войска на территорию Украины. Приспешник Кремля вместо конкретного ответа стал угрожать Парижу намеками. По его словам, "отсутствие четко определенных красных линий и сохранение стратегической неоднозначности заставляют каждую из сторон предполагать худшее".

Я не говорю, что Россия намерена объявить войну Франции, но очевидно, что из-за такого мышления возникает серьезная стратегическая проблема,

– заявил Мешков.

Более того, посол России во Франции сказал, что присутствие французских солдат в Украине "может представлять угрозу для них самих". Также он заявил, что на этой войне уже погибло "небольшое количество французских наемников".

Что говорил Макрон об Украине