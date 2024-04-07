Посол России во Франции Алексей Мешков раскритиковал Эммануэля Макрона из-за его слов о войсках союзников в Украине. Он назвал заявление французского лидера "резким комментарием", который составляет "серьезную проблему".
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Что наговорил представитель Москвы
Журналисты поинтересовались у российского дипломата, что произойдет, если Франция действительно отправит свои войска на территорию Украины. Приспешник Кремля вместо конкретного ответа стал угрожать Парижу намеками. По его словам, "отсутствие четко определенных красных линий и сохранение стратегической неоднозначности заставляют каждую из сторон предполагать худшее".
Я не говорю, что Россия намерена объявить войну Франции, но очевидно, что из-за такого мышления возникает серьезная стратегическая проблема,
– заявил Мешков.
Более того, посол России во Франции сказал, что присутствие французских солдат в Украине "может представлять угрозу для них самих". Также он заявил, что на этой войне уже погибло "небольшое количество французских наемников".
Что говорил Макрон об Украине
- Напомним, что в конце февраля 2024 года президент Франции во время разговора с журналистами не исключил возможности ввода войск НАТО в Украину. Однако глава государства при этом заметил, что у союзников нет консенсуса по этому вопросу.
- Не так давно Макрон рассказал лидерам парламентских партий Франции о ситуации на фронте в Украине. Он указал на отсутствие у Парижа ограничений в вопросах поддержки нашего государства.
- Ранее президент Франции призвал лидеров стран ЕС не быть трусами. Он, вспоминая о полномасштабном вторжении России в Украину, дал понять, что Европе придется быть мужественной.