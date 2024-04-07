Посол Росії у Франції Алєксєй Мєшков розкритикував Еммануеля Макрона через його слова про війська союзників в Україні. Він назвав заяву французького лідера "різким коментарем", який становить "серйозну проблему".
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Що наговорив представник Москви
Журналісти поцікавилися в російського дипломата, що станеться, якщо Франція дійсно відправить свої війська на територію України. Посіпака Кремля замість конкретної відповіді став погрожувати Парижу натяками. За його словами, "відсутність чітко визначених червоних ліній і збереження стратегічної неоднозначності змушують кожну зі сторін припускати найгірше".
Я не кажу, що Росія має намір оголосити війну Франції, але очевидно, що через таке мислення виникає серйозна стратегічна проблема,
– заявив Мєшков.
Ба більше, посол Росії у Франції сказав, що присутність французьких солдатів в Україні "може становити загрозу для них самих". Також він заявив, що на цій війні вже загинула "невелика кількість французьких найманців".
Що говорив Макрон про Україну
- Нагадаємо, що наприкінці лютого 2024 року президент Франції під час розмови з журналістами не виключив можливості введення військ НАТО в Україну. Однак глава держави при цьому зауважив, що у союзників немає консенсусу щодо цього питання.
- Не так давно Макрон розповів лідерам парламентських партій Франції про ситуацію на фронті в Україні. Він вказав на відсутність у Парижа обмежень у питаннях підтримки нашої держави.
- Раніше президент Франції закликав лідерів країн ЄС не бути боягузами. Він, згадуючи про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дав зрозуміти, що Європі доведеться бути мужньою.