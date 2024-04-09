Заява офіційного Парижа стала реакцією на розмову міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню з його російським колегою Сергієм Шойгу. Сежурне наголосив, що Москва викривляє зміст такого діалогу.
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Не в наших (Франції, – 24 Канал) інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комюніке, які публікуються, і повідомлення, які робляться, є брехнею,
– заявив глава МЗС Франції.
Сежурне припустив, що для відновлення діалогу з Москвою, "можливо, спочатку потрібно встановити довіру, і, можливо, перш за все, побачити розвиток подій на військовому фронті в Україні, щоб відносини могли бути відновлені". Проте наразі цього всього немає.
Натякаючи на нещодавній теракт у "Крокус Сіті Холі", Сежурне заявив, що "давня традиція співпраці з Росією у боротьбі з тероризмом" зараз перебуває у глухому куті.
"Насправді вона (співпраця, – 24 Канал) не продовжується, оскільки це була пропозиція, а російське комюніке російською мовою фактично пропонує нам не співпрацювати", – зробив висновок глава французького МЗС.
Розмова міністрів оборони Франції та Росії: коротко
- Телефонна розмова міністра оборони Франції Себастьєна Лекорню з міністром оборони Росії Сергеєм Шойгу відбулася 3 квітня. Основними темами розмови були нещодавній теракт у російському "Крокус Сіті Холі" та війна в Україні. Варто зазначити, що міністри поговорили вперше з 2022 року.
- Лекорню рішуче засудив терористичний напад, що стався в Московській області 22 березня. Він також висловив свою підтримку та солідарність із жертвами та їхніми родинами.
- Після переговорів Лекорню та Шойгу в Москві також заявили, що під час телефонної розмови "була відзначена готовність до діалогу щодо України". Франція негайно спростувала цю заяву.
- Згодом розмову прокоментував президент Еммануель Макрон. За словами французького очільника, тон Росії під час розмови був "дивний і загрозливий".