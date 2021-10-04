СМИ сообщили, что Абрамовский написал заявление об отставке: министр опроверг
4 октября 2021 , 15:20Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Апостроф"
СМИ написали, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке. Сам чиновник опроверг такую информацию.
Информация о возможной отставке чиновника появилась 4 октября в телеграм-канале "Апостроф". Впрочем, в комментарии 24 каналу Абрамовский заверил, что никакого заявления он не писал.
Читайте также У Зеленского не могут найти кандидатов в министры, – СМИ
Министр пояснил, что документ, который появился в СМИ, это компиляция двух документов. "С одной – текст, с другой – дата. Да, там моя рука, но это разные документы", – уточнил он.
Новость дополняется...