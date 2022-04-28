Министр Кубраков рассказал о реальных сроках восстановления уничтоженной инфраструктуры
Источник:сайт Президента Украины
При участии Президента Украины Владимира Зеленского состоялось первое за время войны заседание Конгресса местных и региональных властей, на котором рассматривались вопросы функционирования государства в условиях войны.
Такую информацию сообщили на официальном сайте Президента. Речь шла, в том числе, о дорогах и железнодорожных путях, поврежденных российскими оккупантами.
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Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал участникам заседания, что ущерб, причиненный инфраструктуре в результате войны, составляет почти 90 миллиардов долларов США.
По его словам, в первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре.
Он проинформировал о темпах восстановления дорог и возобновлении проездов по мостам на освобожденных территориях.
Поставлена амбициозная цель – отстроить инфраструктуру за один-два года,
– цитирует Кубракова пресс-служба ОП.
Напомним, в интервью телеканалу ICTV Кубраков заявил о том, что за два месяца войны было разрушено 30% украинской инфраструктуры, включая дороги.
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