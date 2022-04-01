Министр обороны Британии поставил на обложку в твиттере украинских рыцарей зимнего похода

1 апреля 2022 , 10:21
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Источник:

твиттер Бена Уоллеса

Великобритания сильно поддерживает Украину, против которой Россия развязала кровавую войну. В знак поддержки глава Минобороны Британии Бен Уоллес разместил в своем твиттере обложку с украинскими военными.

Украинские рыцари позируют с противотанковыми системами NLAW

Отныне на обложке главы Минобороны Британии члены 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Фото украинских защитников были сделаны в Одессе. На горнице украинские рыцари позируют с противотанковыми системами NLAW.


Скриншот с твиттера Уоллеса

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Автор: Михайло Гема