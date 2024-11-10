Министр обороны Британии заявил, что Украина вдохновила его сына пойти в армию

Глава Минобороны Британии заявил, что война в Украине повлияла на жизнь его сына. В частности, он решил присоединиться к британской армии.

24 Канал пишет со ссылкой на The Telegraph, что сын министра обороны Британии Алекс рассказал, что хочет служить, после полномасштабного вторжения России в Украину.

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Министр обороны рассказал, как война в Украине повлияла на его сына

Британский министр обороны Джон Гили рассказал, что его сын Алекс, которому около 30 лет, сейчас служит пехотинцем в армейском резерве. Он руководствуется желанием защищать страну.

Я раньше об этом не говорил. Но на самом деле это была Украина. Поэтому, когда Путин вторгся в феврале 2022 года, на следующий день мы обедали вместе, и он сказал мне: "Папа, если бы я был украинцем, я бы сегодня пошел в армию". И вскоре после этого он пришел ко мне и маме и сказал: "Я хочу пойти в армию. Я хочу быть резервистом". Вот что он сделал,

– рассказал министр.

Глава Минобороны Британии сказал, что после того, как его сын пошел в армию, лучше понимает семьи, где есть военнослужащие, которые могут погибнуть во время несения службы в зонах конфликта.